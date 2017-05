Start-up Nation: nou termen avansat pentru inceperea programului prin care antreprenorii ar putea obtine pana la 200.000 RON de la stat

Initial, Gvernul a avansat orientativ data de 2 mai, "Ziua Tineretului" pentru deschiderea programului Start-up Nation.

Ulterior, in urma consultarilor publice, Guvernul a avansat al doilea termen: a doua jumatate a lunii mai, pentru ca acum sa se ajunga in iunie.

Un nou termen de deschidere a Start-up Nation a fost anuntat de Ilan Laufer, secretarul de stat care coordoneaza programul de finantare: sfarsitul lunii mai sau inceputul lunii iunie. "Final de mai, inceput de iunie. Depinde cat de repede ne miscam. Toata echipa din minister lucreaza la program" - a declarat, joi, pentru StartupCafe, Ilan Laufer, secretar de stat in Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.Aceasta este practic a doua amanare a programului, anuntata de Guvern:Programul Start-up Nation a fost instituit inca din 30 ianuarie 2017, cand Guvernul a publicat in Monitorul Oficial Ordonanta e Urgenta 10/2017, pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii. Prin acest act normativ cu putere de lege, care a intrat in vigoare in 30 ianuaroe 2017, Guvernul se obliga sa emita in cel mult 30 de zile normele de aplicare pentru ca apoi sa implementeze schea de ajutor de minimis pentru IMM-uri infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017.Intre timp insa initiatorul programului, fostul ministru pentru Mediul de Afaceri Florin Jianu si-a dat demisia de onoare din Guvern, in semn de nemultumire fata de unele acte normative emise de Cabinet in domeniul justitiei, care au starnit proteste masive in toata tara.Mai departe, echipa care a ramas in minister s-a lansat intr-o serie de deiscutii cu reprezentati ai mediului de afaceri, antreprenori si potentiali beneficiari, in urma carora guvernantii au considerat ca este mai bine sa astepte modificarea ordonantei de urgenta care instituise programul in Parlament. In Legislativ, si Ministerul pentru Mediul de Afaceri a venit cu propuneri de modificare a propriei ordonante. In cele din urma, Ordonanta a fost modificata de Parlament printr-o lege adoptata in 25 aprilie si trimisa presedintelui Iohaniis la promulgare.Presedintele are termen 20 de zile sa o promulge sau poate sa o retrimita Parlamentului pentru reexaminare o singura data.Toata aceasta amanare a programului a fost critcata, joi, 4 aprilie, de initiatorul programului, Florin Jianu, membru al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR)."Am vazut o presiune asupra presedintelui ca trebuie sa promulge aceasta lege, dupa ce ea a stat atat timp. Am facut ordonanta de urgenta pentru ca aceasta intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial, de la 30 ianuarie ea era in vigoare, erau 30 de zile la dispozitie sa se faca normele si programul trebuia sa fie valid. Nu trebuia sa asteptam dupa adoptarea legii. Altfel, Guvernul ar fi trimis-o ca proiect de lege la Parlament. Ordonanta de urgenta inseamna o nevoie imediata" - a spus Jianu, intr-o conferinta de presa.Programul Start-up Nation a iesit din Parlament cu o serie intreaga de modificari, despre care StartupCafe a scris atunci . In mare, Consiliul IMM-rilor, principala organizatie patronala a antreprenorilor cu firme mici si mijlocii, se declara de acord cu modificarile, cu exceptia uneia dintre aceastea.La articolul 4 din Legea de modificare a Ordonantei de urgenta prin care s-a instituit programul de finantare se arata:t".Consiliul IMM critica dur aceasta modificare, atragand atentia ca beneficiarii risca sa fie amanati cu deconarea cheltuielilor pana in anul 2020."Prin includerea acestui alineat, reprezentanții mediului public diminuează nivelul de asumare al rambursărilor/ plăților față de viitorii beneficiari ai programului. Practic, decontarea cheltuielilor incluse în bugetele proiectelor contractate în 2017 poate fi realizată inclusiv în anul 2020, implicațiile amplu negative asupra întreprinderilor beneficiare fiind evidente" - a declarat Liviu Rogojinaru, presedintele CNIPMMR.