Diaspora Start-up: Au ramas in cursa 34 de proiecte in care sa fie inclusi viitorii antreprenori care vor primi pana la 40.000 Euro. Se pot face contestatii

2 Mai 2017

Autoritatea de Management (AM) a Programului Operational Capital Uman (POCU) din subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), a anuntat, marti, 2 mai 2017, ca a respins 24 de proiecte depuse de organizatiile care voiau sa devina administratori de granturi in programul Diaspora Start-up, prin care romanii intorsi din strainatate vor putea obtine fonduri nerambursabile de pana la 40.000 de euro pentru deschiderea unei mici afaceri, in anumite conditii.Potrivit sursei citate, cele mai multe proiecte au picat din cauza neindeplnirii a cate un singur criteriu, dar a fost si un proiect care nu indeplinea 14 criterii, iar un altul, 9 criterii. Solicitantii care au depus aceste proiecte pot face contestatie in perioada 3 - 9 mai 2017, prin sistemul electronic MySMIS 2014, a precizat AM POCU.Aceasta este prima etapa a evaluarii, care a urmarit verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana- Diaspora Start Up.In acest apel au fost depuse 58 de proiecte, ceea ce inseamna ca in faza urmatoare vor ajunge cel putin 34 de proiecte. Proiectele au fost depuse in perioada 12 octombrie - 29 noiembrie 2016, insa procedura de evaluare a trenat.Reamintim ca, in 31 martie 2017, ministerul de resort spunea ca in luna mai ar urma sa inceapa, estimativ, proiectele din programul Diaspora Start-up, in care sa fie inclusi romanii intorsi din strainatate, care vor sa faca o afacere in tara."Referitor la apelurile de proiecte Romania Start-up Plus si Diaspora Start-up, incepand cu luna ianuarie 2017 la nivelul Autoritatii de Management POCU a inceput procesul de evaluare a proiectelor. Evaluarea se face de catre personalul Autoritatii de Management, in ordinea depunerii, in baza unei metodologii si a unei grile. Estimam ca acest proces se va incheia pana la sfarsitul lunii aprilie, iar din luna mai se vor semna contractele de finantare", a transmis Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in 31 martie 2017, la solicitarea StartupCafe.ro.Proiectele depuse in cadrul Diaspora Start-up pot avea o valoare maxima de 5 milioane de euro, bugetul total alocat schemei de finantare fiind de 30 de milioane de euro, prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020.In cadrul acestor proiecte, autoritatile spera sa fie inclusi in programe de formare antreprenoriala cel putin 3.000 de romani care se intorc in tara. De asmenea, cel putin 300 de mici afaceri ar urma sa fie deschise, prin acordarea de granturi de maximum 40.000 de euro. Astfel, statul spera sa se creeze minimum 600 de locuri de munca noi.Printre organizatiile care vor derula proiectele de pana la 5 miloane de euro se vor numara si asociatii ale romanilor din strainatate.In cadrul proiectelor mari, de pana la 5 milioane de euro, vor putea fi inclusi pentru a fi pregatiti sa inceapa o afacere romani care au locuit in strainatate si care se intorc ori s-au intors deja in Romania. Aici pot intra si cetatenii din Republica Moldova, care si-au luat cetatenia romana si care locuiesc in Romania.La capatul unui proces de formare, unii dintre acesti cetateni (grup tinta) vor putea obtine granturi de pana la 40.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri, in baza unui plan de afaceri.Firmele nou infiintate de catre romanii care se intorc in tara vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in mediul urban, intr-una din regiunile mai putin dezvoltate. Asta inseamna ca firma nu trebuie sa aiba sediul social si nici punctul de lucru in Bucuresti sau judetul Ilfov.Fiecare antreprenor care va fi luat cei pana la 40.000 Euro va trebui sa angajeze, la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 2 persoane. Persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate vor avea, in mod obligatoriu, domiciliul sau resedinta in mediul urban sau rural, oriunde in tara, cu exceptia judetului Ilfov si a municipiului Bucuresti.