Fonduri europene de 15.000 - 2.500.000 Euro pentru antreprenori, fermieri si grupuri de producatori. S-a anuntat cand se fac inscrierile in 2017. Descarca Ghidurile

submăsura 4.1,

submăsura 4.1 Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD),

submăsura 4.1 A,

submăsura 4.1 A Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD),

submăsura 6.1,

submăsura 6.2,

submăsura 6.2 Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD),

submăsura 6.3, submăsura 6.3 Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD),

submăsura 6.4,

submăsura 6.4 Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD),

submăsura 9.1,

submăsura 9.1A

Schema de minimis aferentă Schemei de ajutor de stat GBER pentru submăsura 4.2.

Astfel, in perioadase va deschide prima sesiune din anul 2017 depunere a Cererilor de finanţare pentru:De asemenea, in perioadase va deschide prima sesiune din 2017 de depunere a Cererilor de finanţare pentru:

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

· Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole

· Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective





Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici



· Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică. Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard).

Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole

79.000.000 euro pentru componenta vegetal.

60.000.000 euro pentru componenta zootehnic,

14.000.000 euro pentru componenta zona montană,

32.000.000 euro pentru componenta ferma de familie.

16.500.000 euro pentru componenta vegetal,

16.500.000 euro pentru componenta zootehnic.

· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

· Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

· pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

· pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:

· pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

· pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:

· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:

Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole

95.000.000 euro pentru componenta investiții în exploatații pomicole,

5.000.000 euro pentru componenta investiții în exploatații pomicole (pepiniere).

• fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Submasura 4.2 GBER (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)

· Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;

· Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare

Submăsura 9.1 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

· grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru următoarele sectoare:

Submăsura 9.1a - Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

· Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

· Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

• Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;

· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;

•Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici;

Resurse utile:

Ghidurile solicitantului, modelele de planuri de afaceri, listele de domenii eligibile si alte documente necesare pentru depunerea proiectelor sunt disponibile pe site-ul AFIR si la oficiile teritoriale ale agentiei.

Sa le luam la rand, asa cum sunt prezentate de catre AFIR:SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.OBIECTIVE:· Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;· Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;· Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.· Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general.BENEFICIARII:SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maximum· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:- 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare- 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.OBIECTIVE:· Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;· Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;BENEFICIARII:SPRIJINUL NERAMBURSABIL de· se acordă în două tranșe astfel:– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;· se va acorda pe o perioadă de 3 sau 5 ani (perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol)SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.OBIECTIVE:· Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;· Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;· Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;· Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.BENEFICIARII:SPRIJINUL NERAMBURSABIL:În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.OBIECTIVELE submăsurii 4.1a:• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energieBENEFICIARII:SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructiferintensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:Fondurile disponibile pentru schema de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”, aferentă Schemei de ajutor de stat GBER pentru submăsura 4.2,SCOPUL:Scopul schemei de ajutor de stat GBER vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeză investiţii în domeniile de intervenţii eligibile menţionate în prezentul Ghid.Scopul acordării sprijinului de minimis este de a crește competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.OBIECTIVELE:1. Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară;2. Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară;3. Creșterea numărului de locuri de muncăBENEFICIARII:SPRIJINUL NERAMBURSABIL :Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul prezentei scheme aferenta sM 4.2 nu poate depăşi plafonul maxim/ proiect după cum urmează:În cazul în care beneficiarul solicită sprijin prin schema de minimis (dar nu mai mare de 200.000 Euro) pentru costuri generale proiect, plafoanele maxime pe proiect prevăzute anterior se reduc cu o valoare echivalentă unei intensități de până la 10% din însumarea cheltuielilor eligibile din bugetul GBER, respectiv cu max. 10% din (1.2+1.3+cap.2+cap.4) pentru proiectele care prevăd construcții ‐ montaj, respectiv cu max. 5% din (1.2+1.3+cap.2+cap.4) pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii simple (fără construcții ‐ montaj).SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale.OBIECTIVELE submăsurii 9.1:· Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;· Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;· Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității;· Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare și pentru protejarea mediului.BENEFICIARII:– culturi de câmp;– horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol);– creșterea animalelor și păsărilor, mixte;dar nu va depăși:Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:· Anul I - 10%;· Anul II - 8%;· Anul III - 6%;· Anul IV - 5%;· Anul IV - 4%;Sprijinul nerambursabil se va plăti sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de înființare a grupurilor de producători în sectorul pomicol.OBIECTIVELE submăsurii 9.1a· Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole;· O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;· Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;· Crearea și promovarea lanțurilor scurte;· Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară etc.BENEFICIARII:Sprijinul nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului. În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:• anul I - 10%• anul II - 8%• anul III - 6%• anul IV - 5%• anul V - 4%.Fondurile disponibile pentru submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” sunt dFondurile disponibile pentru submăsura 6.2 – ITI DD (Delta Dunarii) „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” suntSCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.OBIECTIVELE submăsurii 6.2:· Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;· Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;· Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.;BENEFICIARII:SPRIJINUL NERAMBURSABIL:· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:– 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare;– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 5 ani de la data semnării Contractuluide finanțare.· va fi în valoare de:SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.OBIECTIVELE submăsurii 6.4.· Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;· Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;BENEFICIARII:Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de maximdin costul total al proiectului