Oficial: Start-up Nation, modificat de Parlament

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii a fost adoptata de plenul Camerei Deputatilor cu 237 de voturi "pentru", 4 "impotriva" si 4 abtineri. Pentru a intra in vigoare, legea care modifica Programul Start-up Nation inaine ca acesta sa fi inceput, are nevoie sa fie promulgata de presedintele tarii si publicata in Monitorul Oficial.Ulterior, ministrul pentru Mediul de Afaceri trebuie sa emita un ordin pentru aprobarea normelor de aplicare. Guvernul ar vrea sa deschida sesiunea de inscrieri in program in a doua jumatate a lunii mai 2017.Legea modifica pracic Ordonanta de urgenta 10/2017, prin care se instituia programul Start-up Nation. Desi ordonanta a intrat in vigoare inca din 30 ianuarie 2017, in urma consultarilor publice care au urmat, Guvernul a cerut in Parlament modificarea propriului program inainte sa il porneasca propriu-zis.Ramane pe mai departe ca firmele admise in program sa fie cele care au fost infiinate dupa data de, facandu-se acum aceasta precizare exacta a datei. Insa, conform unui amendament introdus de 7 paramentari USR, vor fi exclusi de la finanare antreprenorii care, in afara de firma cu care aplica in program, au mai avut sau au fost actionari intr-o firma in acelasi domeniu, in anul precedent sau in anul in care aplica, pana la deschiderea inscrierilor." - se arata in amendamentul depus de 7 deputati si senatori de la Uniunea Salvati Romania (USR).Acest amendament a fost pastrat in forma finala a legii, in acest fel, in dupa ce si Ministerul pentru Mediul de Afaceri l-a agreat. Initial, deputatii USR ar fi dorit ca in program sa ramana doar debutantii in afaceri, insa pana la urma a fost agreata aceasta forma mai "soft" de excludere partiala a antreprenorilor cu experienta.Legea include sicare va favoriza domeniile productiei generale si al programarii IT (cod CAEN 6201), dar si pe cele care angajeaza tineri absolventi sau someri, care fac inovatie sau care creeaza mai multe locuri de munca.