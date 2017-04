Start-up Nation: Antreprenori care vor fi exclusi de la cei max. 44.000 Euro de la stat. Noi conditii si restrictii. Vezi si grila de punctaj

Principalele amendamente admise ar urma sa modifice astfel programul Start-up Nation:

Comisia de industrii a Camerei Deputatilor a adoptat raportul favorabil pentru proiectul de lege de modificare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 10/2017 , privind instituirea programului Start-up Nation Romania. Raportul cuprinde o serie de amendamente depuse de parlamentari, unele la solicitarea reprezentantilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, prin care se modifica substantial programul de sprijin pentru IMM, asa cum era el prevazut in ordonanta emisa de Guvern in ianuarie 2017.Pentru a fi batute in cuie, aceste modificari mai au nevoie si de votul final al plenului Camerei Deputatilor, asteptat in perioada imediat urmatoare. Teoretic, plenul va putea sa tranteasca amendamentele admise in comisia de specialitate, insa de regula nu se intampla acest lucru. Reamintim ca Guvernul ar vrea sa dea drumul aplicatiilor on-line in program in a doua jumatate a lunii mai 2017."Intreprinderile beneficiare sunt intreprinderile infiintate dupa data prevazuta la alin. (1) de catre persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de actionar sau asociat intr-o alta intreprindere mica sau mijlocie care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pentru care aplica in cadrul programului in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de inscriere" - se arata in amendamentul depus de 7 deputati si senatori de la Uniunea Salvati Romania (USR).Ei motiveaza modifiarea prin faptul ca programul trebuie sa stimuleze aparitia de noi oameni de afaceri. Parlamentarii mai atrag atentia ca in forma veche a programului un om de afaceri cu experienta si-ar fi putut muta 2 angajati de pe o firma mare, veche pe o mica firma creata special pentru a obtine banii de la stat, fara sa fie astfel create noi locuri de munca.De remarcat ca in amendament se mentioneaza doar firmele mici si cele mijlocii, nu si microintreprinderile (care au pana in 9 salariati), ceea ce ar putea crea anumite interpretari si confuzii atat pentru antreprenori, cat si pentru functionarii care vor face evaluarile.Totusi, amendamentul introdus nu suna chiar atat de bine cum explica secretarul de stat Ilan Laufer, pentru StartupCafe , inainte de Pasti, cand arata ca perioada in care trebuia mentinut locul de munca arfi urmat sa se stabileasca la 2 ani, dar de la plata ajutorului.a) pe baza criteriilor prevazute in anexa (vezi la finalul articolului grila de punctaj - n.r.) care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta aplicatia on-line genereaza automat punctajul in urma transmiterii planului de afaceri;b) verificarea administrativa si de eligibilitate, precum si verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de afaceri se efectueaza in ordinea punctajului generat de aplicatia on-line, in conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis prevazuta la art 5.c) solicitantii pot beneficia de finantare nerambursabila obtinuta in cadrul Programului Start-up Nation Romania o singura data.In fine, legea, in forma in care arata in raportul comisiei de specialitate din Camera Deputatilor, include sicare va favoriza domeniile productiei generale si al programarii IT (cod CAEN 6201), dar si pe cele care angajeaza tineri absolventi sau someri, care fac inovatie sau care creeaza mai multe locuri de munca.