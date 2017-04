Se fac inscrieri la cea mai mare competitie de startup-uri de tehnologie din Transilvania. Castigatorii ajung in Silicon Valley

Startup Avalanche este una dintre cele mai importante competitii de startup-uri de tehnologie din sud-estul Europei. Inca de la prima editie, cele mai bune startup-uri din tari diferite si-au prezentat proiectele in fata a zeci de investitori din intreaga lume.Anul acesta, speakerii si juriul includ investitori de top la nivel european in startup-uri early stage, incluzand nume precum Stefan Glaenzer, fondatorul Passion Capital, Alexis Bonte - Atomico, sau Khaled Helioui, investitor de tip angel in companii precum Uber, Student.com.Toate echipele selectate pentru a lua parte la competitie vor beneficia de training individual, accesul la conferinta si suport in ceea ce priveste documentele necesare ulterior. Startup-urile care doresc sa se inscrie in cadrul acestei competitii sunt invitate sa acceseze pagina oficiala destinata aplicatiilor."Ne bucuram ca, impreuna cu Techsylvania, reusim sa cream oportunitati atat pentru startup-urile aflate la inceput de drum, cat si pentru investitori si intreaga comunitate. La fel ca si anul trecut, castigatorii competitiei vor pleca in Silicon Valley, unde se vor intalni cu unii dintre cei mai mari investitori si fonduri de investitii in tehnologie din lume, pentru a-si promova proiectul la nivel international", a declarat Jennifer Austin, co-fondatoare Risky Business.Anul trecut, competitia a adunat startup-uri din 9 tari din Europa si America, care si-au prezentat proiectele in fata a zeci de investitori din intreaga lume. Echipa castigatoare a editiei din 2016 a fost un startup accelerat de fondatorii Risky Business. Membrii echipei au beneficiat de o bursa in cadrul Universitatii Draper, una dintre cele mai mari academii antreprenoriale din Silicon Valley.Competitia Startup Avalanche este organizata de Techsylvania in parteneriat cu Risky Business, primul fond de accelerare din Romania, format din peste 30 de investitori locali. Techsylvania este unul dintre cele mai importante evenimente de tehnologie din estul Europei, care aduna timp de patru zile speakeri internationali, printre care investitori, antreprenori si lideri ai industriei.Risky Business este un fond de accelerare privat, pornit la Cluj ¬ Napoca in ianuarie 2017, ce reuneste peste 30 dintre cei mai proeminenti antreprenori si investitori din Transilvania. Risky Business este primul program de accelerare din Romania care investeste in startup-urile selectate, avand la dispozitie 250.000 de euro pentru primul an de activitate. Risky Business investeste cca 20.000 de euro per startup, cu co-investitie de pana la 100.000 de euro din partea investitorilor sai.