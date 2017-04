Cei 200.000 Euro pentru microintreprinderi: Termenul de depunere s-a prelungit iarasi

Termenul nou pentru POR 2.1 A - microintreprinderi - max. 200.000 Euro

Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii

Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.





Termenul pentru 2.2 POR - 200.000 Euro - 1 milion Euro

microintreprinderi - au mai putin de 10 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;

in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri

in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii

Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;

Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii;

Internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant).

Saptamana trecuta ministerul de resort a anuntat ca urma sa prelugeasca termenele de depunerea porietelor, ca urmare a restrictionarii accesului noilor utilizatori la sstemul electronic de depunere, MYSMIS 2014, pe fondul unor lucrari de remediere a unor deficiente.Este vorba despre Cod apel (MySMIS): POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri.Aceasta este a doua prelungire, termenul precedent fiind 27 aprilie 2017, iar termenul initial, 27 ianuarie.Apelul face parte din Programul Operational Regional, Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.Apelul de proiece s-a deschis in data de 27 iulie 2016, fiind pusi la bataie 234 milioane euro, din care 199 de milioane de euro de la Comisia Europeana si 35 de milioane de euro din bugetul de stat.Sprijinul nerambursabil pentru fiecare proiect este prevazut intre 25.000 de Euro si 200.000 de euro. Intensitatea acestui ajutor de minimis este de maximum 90%, ceea ce inseamna ca firma solicitanta trebuie sa contribuie cu cel putin 10% din valoarea proiectului.De la bun inceput, trebuie mentionat ca firmele din Bucuresti si judetul Ilfov NU vor putea beneficia de acest sprijin nerambursabil.Locul de implementare a proiectului este situat în, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.Firmele care vor putea accesa banii europeni trebuie sa aiba vechime de cel putin 1 an si sa desfasoare activitati in anumite domenii.Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest program includ:Noul termen de depunere a proiectelor in cadrul apelului POR/102/2/2/ (P.I. 2.2. ¬ IMM) este astfel 30.08.2017, ora 12:00:00.Vorbim aici despre Cod apel (MySMIS): POR/102/2/2/Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri, in sectoarele competitive identificate in SNC.Banii sunt disponibili pentru firme din toata tara, cu EXCEPTIA Bucurestiului, a judetului Ilfov si a ITI Delta Dunarii.In plus, firmele solicitante trebuie sa fie microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii din mediul urban, sau a intreprinderi mijlocii din mediul rural.Firmele pot fi societati comerciale infiintate pe baza Legii 31/1990 sau cooperative infiintate pe baza Legii 1/2005.Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.O intreprindere care depune cererea de finantare in cursul anului 2017, trebuie sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 4 ianuarie 2016 (prima zi lucratoare din anul 2016) si sa fi inregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2016.Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantareLocul de implementare a proiectului este situat in:Cererea de finantare trebuie sa fie depusa la organismul intermediar POR (ADR) aferent regiunii de dezvoltare in care urmeaza a se implementa proiectul.Ajutorul de stat regional pentru investitii poate fi folosit pentru:Ajutorul de minimis poate fi cheltuit pentru:Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii in active corporale, finantabile prin ajutor de stat regional (construire, extindere, dotare spatii de productie/servicii).