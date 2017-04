Subventii de 250-300 euro pe luna pentru firmele care vor lua ucenici si stagiari

Angajatorul care incheie un contract de ucenicie, in conditiile prezentei legi, beneficiaza la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contracului de ucenicie de o suma in cuantum de 1.125 de lei/luna (250 euro), acordata din bugetul asigurarilor de somaj, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie". Contractul de ucenicie va ptea fi incheiat pe 1 an, 2 ani sau 3 ani.

Prin acest proiecte de lege ar urma sa se faciliteze si acordarea de subventii de 1.350 de lei pe luna (circa 300 de euro pe luna), pentru acoperirea salariilor absolvenilor de facultate, incadrati in programe de stagiu. Stagiile ar urma sa dureze pana la 6 luni, cu subventiile.

Proiectul de lege vizeaza modificarea Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de munca si a leii 335/2014 privind efectuarea stagiului de practica pentru absolentii din invatamantul superior.Aceasta prevedere reprzinta o majorare a subventiei, pentru ca in prezent statul poate acorda angajatorilor doar 300 de lei pe luna (60% din indicatorul social de referinta), suma considerata insuficienta pentru a incuraja agentii economici sa incadreze ucenici.Si aici ar veni o majorare substantiala, pentru ca in prezent statul poate acorda subventii din bugetul asigurarilor de somaj de numai 750 de lei pe luna pentru stagiari (150% din indicatorul social de referinta).

Totusi, trebuie tinut cont ca subventiile, fie si majorate, nu acopera nici salariul minim pe economie. In anul 207, salariul minim brut pe economie este de 1.450 de lei, ceea ce implica pentru firma costuri de 1.783 lei, cu tot cu contributiile sociale pe partea angajatorului. Din anul 2018, Guvernul vrea sa majoreze salariul minim brut pe econoomie la 1.550 de lei pe luna, ceea ce ar insemna costuri totale pentru firma de 1.907 lei, cu taxele actuale.Banii pentru subventiile majorate ar urma sa fie alocati din fonduri europene, prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, in cadrul initiativei europene Garantia pentru Tineret." - isi justifca Guvernul proiectul de lege.Executivul roman spune ca este necesara o adaptare a pregatirii si firmarii profesionale la cerintele firmelor, in conditiile in care pana in anul 2020, un procentaj de 20% din noile locuri de munca vor necesita "competente la un nivel mai ridicat".La nivelurile actuale ale subventiilor pentru firmele care incadreaza ucenici, in anul 2016 doar 167 de contracte de ucenicie si 55 de cotracte de stagiu au putut fi incheiate, se mai arata in expunerea de motive a proiectului.Patronii mai au insa de asteptat pana intra in vigoare noile subventii. In primul rand, legea trebuie sa treaca de senat si de Camera Deputatilor, sa fie promulgata de presedinte si publicata in Monitorul Oficial, dupa care Ministerul Muncii trebuie sa implementeze efectiv programul.