1 milion de euro pentru startup-uri din tehnologie, la Cluj

"De la un an la altul am observat maturizarea echipelor care lanseaza startup-uri in Romania. La randul sau, Spherik Accelerator a evoluat odata cu piata si poate azi sa ofere un pachet complet de beneficii bazat pe nevoile echipelor selectate. Vorbim aici atat de mentorat si de asistenta in dezvoltarea de produse tech, cat si de acces in piata si scalare internationala. Banii pot fi, daca vin la momentul potrivit, catalizatorul care propulseaza un startup pe o traiectorie de crestere. 1 milion de euro pregatiti de investitorii nostri anul acesta au exact acest rol", spune Dan Sturza, Managerul de Investitii al Spherik.Nina Moldovan, presedintele Spherik, declara ca "noul program pune mai mult accentul pe testarea in piata a proiectelor. Miza noastra este dezvoltarea accelerata si solida a unor startup-uri tehnologice, care la finalul programului sa fie pregatite pentru primi o investitie semnificativa pentru dezvoltare".Programul incepe in luna mai, cu etapa preliminara de validare a ideilor si definire a produselor. Maxim 15 startup-uri/proiecte vor fi acceptate in aceasta etapa. La finalul primei luni are loc o evaluare pe baza careia vor fi selectate echipele care intra in etapa finala de accelerare.Startup-urile validate vor beneficia de sprijin adaptat nevoilor specifice de dezvoltare si lansare pe piata pentru a creste si genera venituri rapid. A doua etapa se va incheia in septembrie, cu prezentari in fata unor investitori asociati programului.Spherik Accelerator este fondat de Liberty Technology Park Cluj, Banca Transilvania, Universitatea "Babes-Bolyai" si Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. Fiind o organizatie non-profit, Spherik nu ia din actiunile fondatorilor, ci faciliteaza accesul la investitii pentru 3,14% din suma primita de startup-uri in primul an. Procentul primit de la startup-uri este reinvestit in programe si contribuie la cresterea ecosistemului de profil din Romania. Din echipa Spherik fac parte in prezent Nina Moldovan (Presedintele Spherik), Dan Sturza (Manager de Investitii), Roxana Rugina (Manager de Program), Diana Rusu (Business Development Manager), precum si cei doi asociati ai programului, Alex Burciu (ex Software Development Manager la Amazon) si Gabriel Dombri (Founder @GROWTH MARKETING Academy & CEO @Tapptitude).Anul acesta, echipa de mentori din cadrul Spherik numara peste 30 de persoane, incluzand investitori, oameni de afaceri si specialisti in tehnologie, precum Radu Georgescu, Serban Toader, Marius Ghenea, Sorin Mindrutescu, Cosmin Negrescu si Elisabeta Moraru. Programului de accelerare i s-au alaturat si companii internationale, ca parteneri, prin serviciile pe care le pun la dispozitia startup-urilor accelerate: KPMG, Google, Microsoft si GTS Telecom.Printre startup-urile din portofoliul Spherik se numara Planable (castigatorul Startup Avalanche de la Techsylvania 2016), Printivate (start-up local achizitionat in toamna 2016 de 3DHubs), Primul Medic (platforma care permite accesul la sfaturi medicale) si Approd (aplicatie de reducere a birocratiei la infiintarea de societati comerciale).