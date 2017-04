Noi fonduri europene de pana la 200.000 Euro pentru mici afaceri: De la pensiuni si service-uri auto pana la firme de software, in Delta Dunarii. S-a stabilit cand se cer acesti bani

Data de la care pot fi depuse cereri de finantare: 10.05.2017 ora 12.00

Data pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 10.09.2017, ora 12.00

municipiul Tulcea,

orasul Babadag,

orasul Isaccea,

orasul Macin

orasul Sulina

satele apartinatoare acestora.

Ce firme vor putea lua banii europeni si de la stat - conditii de eligibilitate



Sa fie microintreprinderi (nu au mai mult de 9 angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane de euro, echivalent in lei).

Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

O firma care depune cererea de finantare in cursul anului 2017, trebuie sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 3 ianuarie 2016 (prima zi lucratoare din anul 2016) si sa fi inregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2016. Criteriile privind durata de activitate si profitul din exploatare se refera la intreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate.

Solicitantul a avut cel putin un salariat in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (ca numar mediu de salariati) sau are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare. In plus, firm trebuie sa tina cel putin un salariat pe toata peroada de la depunerea proiectului si pana ulterior platii finale inca 3 ani.

Ce isi vor putea cumpara firmele cu acesti bani europeni

lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);

achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru", Subgrupa 2.2. "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare", Clasa 2.3.6. "Utilaje si instalatii de transportat si ridicat", sau Grupa 3 "Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare.

achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.

Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala.

Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.

Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) in care sunt implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica.

Resurse utile:

Vorbim despre apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatii de investitii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investitie Teritoriala Integrata Delta Dunarii. Acesta reprezinta varianta destinata zonei Deltei Dunarii a mai celebrei linii de finantare 2.1 A - Microintreprinderi, deschise anul trecut pentru toata tara (cu exceptia ITI Delta Dunarii si a regiunii Bucuresti-Ilfov).Perioada de de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.Proiectele se vor putea on-line, prin sistemul MySMIS 2014. In cadrul prezentului apel se pot depune numai proiecte pentru investitiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investitii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunarii:Investitiile vor fi facute pentru afaceri in anumite domenii precizate in anexa cu codurile CAEN la ghidul solicitantului. Aici regasim domenii din cele mai diverse, insa grila de punctaj favorizeaza anumite diviziuni, cum ar fi: hoteluri si pensiuni, ateliere de mobila, editarea de software sau de jocuri pe calculator, administrare site-urilor, activitati ale portalurilor web, design si arhitectura, fotografie etc.Alocarea prezentului apel de proiecte este dedin care 20,88 milioane euro contributia Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si 3,68 milioane euro contributia Bugetului de Stat (Aici, ghidul oficial publicat de Ministerul Dezvoltarii regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prezinta o eroare: in loc de 24,56 milioane euro scrie 24,56 euro).Acest ajutor de minimis finantat de Uniunea Europeana si de statul roman va putea fi accesat de firme care indeplinesc cumulativ o serie de conditii, printre care:Programul finanteaza doar anumite tipuri de investitii, care conduc la dezvoltarea microintreprinderii, cum ar fi:Pentru proiecte care implica executia de lucrari de constructii, indiferent daca se supun sau nu autorizarii) proiectul propus prin cererea de finantare nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri/ aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.In acest sens, solicitantul va completa, pe proprie raspundere, Declaratia de eligibilitate. Realizarea unor lucrari de extindere a unui spatiu de productie a carui construire a beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare se considera a respecta aceasta conditie de eligibilitate.