4,8 milioane euro de la Comisia Europeana pentru startup-uri care se ocupa de prelucrarea datelor

sa se inregistreze la Comisia Europeana

sa aiba sub 250 de angajati

sa aiba venituri anuale sub 50 milioane euro

se pot inscrie startup-uri din Uniunea Europeana - tari eligibile programului Horizon 2020

orase inteligente

alimentatie si agricultura

sanatate

retail

date confidentiale

turism

telecom si financiar

, dupa cum este denumit noul fond de acceleare, are ca scop punerea in legatura a companiilor mari si a organizatiilor din sectorul public, care au nevoie de sprijin in gestionarea volumului de date, cu startup-uri si firme mici care pot dezvolta solutii care sa le ajute in acest sens.Comisia Europeana a anuntat investitii de 7,1 milioane de euro pentru inovarea sectorului de gestiune a datelor, pentru urmatorii trei ani, dintre care 4,8 milioane de euro pentru startup-urile si IMM-urile din programul Data Pitch.50 de startup-uri vor putea obtine finantari de circa 100.000 de euro. Inscrierile incep de la 1 iulie. Primii castigatori vor fi anuntati in octombrie-noiembrie. Acestia vor intra intr-un program de acceleare de sase luni, incepand cu decembrie 2017. Fondurile vor fi asigurate prin programul Horizon 2020.Un proiect asemanator a mai fost lansat de Comisia Europeana in 2014, Open Data Incubator Europe, cand au intrat intr-un program de finantare si accelerare de trei ani, 57 de startup-uri, in urma caruia firmele accpetate in program au inregistrat in total vanzari si investitii de 16 milioane de euro si au creat 268 de locuri de munca.Surse: techcrunch.com