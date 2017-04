150.000 Euro - oferta de investitie pusa in joc la o competitie la care sunt invitati sa se inscrie si start-upuri romanesti

Calendar anuntat:

In perioada 28 aprilie-5 mai, vor avea loc interviuri video.

Pe 15 mai, 10 start-upuri vor primi notificari privind acceptarea pe lista scurta, in urma deliberarii unui juriu. Antreprenorii fondatori selectati vor beneficia de training in prezentarea ideilor de afaceri.

Pe 3 iunie, cele 10 start-uri care vor fi selectate vor avea ocazia sa sustina pitch-uri de cate 3 minute, live, in fata publicului si a juriului, la festivalul de profil Brain Bar Budapest, gazduit de Akvarium Klub din capitala Ungariei.

Mizele puse in joc:

Marele castigator va primi o oferta de investitiide 150.000 de euro din partea Power Angels, o retea de investiori focalizata pe Europa cenrala si de Est, si isi va putea dezvolta ideea de business intr-un program de accelerare oferit de acceleratorul de afaceri OXO Labs, de la Budapesta.

Alte start-upuri vor putea primi ca premii speciale sprijin in cadrul Google Launchpad, precum si training, coaching sau consultanta din partea unor specilisti in relatii public, marketing, promovare pe retele sociale.

