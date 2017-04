Start-up Nation: Au aparut calendarul de implementare si noul punctaj pentru cei 200.000 RON pentru antreprenorii cu firme noi

Ca elemente de noutate, in prezentarea lui Laufer se arata ca se vor acorda granturi de la stat de pana la 200.000 de lei, pentru firmele care creeaza un loc de munca. Reamintim ca eligibile vor fi microintreprinderile si firmele mici si mijlocii (IMM) infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017.Se vor finanta cheltuieli cu achizitia de echipamente, birotica, dar si salarii pentru angajati, chirii cu spatiile de lucru, site-uri de firma, TVA nededctibila pentru aplicantii neplatitori de TVA etc. Din discutiile informale de pana acum, cheltuielile eligibile cu salariile vor fi plafonate in limita salariului mediu pe economie sau a salariului minim, dupa alte discutii, insa ramane de vazut ce vor prevedea exact normele de aplicare si procedura de implementare.Decontarea cheltuielilor se va face pe principiul cererii de plata. Aceasta ar insemna ca antreprenorul sa vina cu facturi neplatite de la furnizori si sa i le achite statul.Punctajul minim acceptat pentru a fi luata in calcul o firma este de 50 de puncte. Firmele din productie si din programare IT vor primi 45 de puncte, industriile creative (fara programare IT) vor avea 35 de puncte, serviciile - 30 de puncte, iar comertul si alte activitati - 25 de puncte.De asemenea, se vor puncta in plus firmele care vor crea minimum 2 locuri de munca, cele care vor angaja proaspet-absolventi, cele care vor achizitiona echipament tehnologc cu 50% din cheltuieli si cele care vor face o afacere inovatoare.Potrivit graficului de implementare, inscrierea ar urma sa se faca in perioada mai-iunie 2017, numai on-line, fara depunere fizica a dosarelor.In mai-iulie 2017 deja ar urma sa se verifice eligibilitatea afacerilor propuse la finantare, iar in perioada iunie-august 2017 sa se semneze contractele de finantare. Depunerea documentelor de plata ar urma sa fie programata in august-noiembrie 2017, iar efectuarea platilor si depunerea dovezii de plata in august. Prin urmare, timpul pentru efectuarea procedurilor si a investitiilor ar fi destul de scurt pentru antreprenori.