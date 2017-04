14 startup-uri, in acceleratorul de afaceri de la Cluj, Risky Business

Citeste mai multe despre: cluj • startup

Risky Business este un fond de accelerare si investitii, in valoare de 250.000 euro, infiintat la inceputul acestui an de un grup de oameni de afaceri din Transilvania.Printre acesti investitori sunt nume precum Andrei Dunca, fondator LiveRail, companie achizitionata de Facebook cu 500 milioane de dolari, Sergiu Biris, fondatorul Zonga & Trilulilu, Phillip Kandal, care si-a vandut compania catre Telenav cu 24 de mil. euro, Voicu Oprean, Marcel Anghel sau Calin Vaduva, fondatorii unora dintre cele mai mari companii de IT din Cluj.Risky Business este fondat si condus de antreprenorii Radu Iuhas, Bogdan Colceriu, Vlad Iuhas, Jennifer Austin si Adrian Horotan, echipa care s-a remarcat prin rezultatele fara precedent pentru Romania, obtinute la Cluj cu programul de accelerare Spherik.Fondul de accelerare va investi pana la 20.000 de euro in circa 15 companii de-a lungul acestui an, iar cei peste 30 de investitori au sansa sa co-investeasca in oricare dintre acestea sume de pana la 100.000 de euro, alaturi de Risky Business.Pana in prezent, 14 companii au fost acceptate in programul de accelerare al Fondului:Ebriza - startup care a obtinut si o investitie de 70.000 de euro, pentru dezvoltarea unei casei de marcat virtuale. Deja testata in cateva locatii din Cluj, Bucuresti si Constanta, Ebriza se acceseaza imediat si gratuit, comerciantul platind doar un accesibil abonament lunar, in functie de nivelul de utilizare. Ebriza reduce astfel semnificativ efortul si costul de operare al cafenelelor, restaurantelor, al micilor magazine sau al comerciantilor la inceput de drum, care nu au nevoie sa investeasca in solutii scumpe de gestiune si casa de marcat.– solutie de administrare a proceselor de training din companii.– platforma de recrutare online.– aplicatie pentru livrari urgente.– platforma de optimizare fiscala, care permite companiilor sa isi rasplateasca angajatii si sa le ofere stimulente pentru munca lor.– solutie de promovare automata pentru platforme de e-commerce precum Magento sau Shopify.– aplicatie ce ofera ce ofera servicii de ridicare si curatatorie de rufe.– aplicatie dedicata jucatorilor de squash.– solutie ce ajuta la realizarea inventarului pentru platformele de e-commerce.– aplicatie care te ajuta sa iti gasesti rapid un transport.– platforma unde proprietarii de animale pot sa gaseasca ingrijitori pentru animalele lor de companie.– platforma de management a stocului de lapte pentru micii fermieri.