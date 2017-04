Peste 3.300 proiecte ale tinerilor fermieri au fost selectat sa primeasca fonduri europene de 50.000 Euro sau 40.000 euro

15.000 Euro pentru ferme mici

Comitetul de selectie constituit la nivelul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurala (format din experti ai AFIR si ai Autoritatii de Management pentru PNDR) a selectat pentru finantare 3.121 de proiecte propuse de tinerii fermieri, dintr-un total de 4.545 de proiecte depuse in sesiunea din 2016, in perioada 28 aprilie - 31 octombrie 2016. Proiectele selectate au fost depuse on-line la AFIR prin sM 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri si sunt in valoare de 128 de milioane de euro.De asemenea, ulterior solutionarii contestatiilor depuse la rapoartele de selectie, au mai fost selectate pentru finantare alte 270 de proiecte pentru instalarea tinerilor fermieri. Valoarea totala nerambursabila a acestor proiecte este de aproximativ 11,2 milioane de euro.De la demararea Programului si pana in prezent, AFIR a semnat contracte de finantare cu 2.977 de tinerii fermieri, beneficiari ai sM 6.1, in valoare totala de aproximativ 124 milioane de euro. Dintre tinerii fermieri care au primit sprijin prin PNDR, 930 sunt femei si 160 sunt persoane juridice.Suprafata totala a exploatatiilor agricole sprijinite ca urmare semnarii contractelor de finantare cu tinerii fermieri este, pana in acest moment, de circa 18.600 de hectare.Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se acorda sub forma de prima in doua transe (75% din cuantumul sprijinului la incheierea Deciziei de Finantare si 25% din cuantumul sprijinului se acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri).Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de administrare cu drepturi depline in calitate de sefi/ manageri ai unei exploatatii agricole, pentru prima data. Tanarul fermier reprezinta, conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, o persoana cu varsta de pana la 40 de ani la momentul depunerii cererii de finantare, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii. Transferul exploatatiei se realizeaza prin intermediul documentelor de proprietate si/ sau arenda si/ sau concesionare.In aceasta sesiune au fost despuse 3.688 de solicitari de finantare in valoare de aproximativ 55,3 milioane de euro. Pana in acest moment, AFIR a contractat 821 de proiecte de investitii pentru dezvoltarea fermelor mici, in valoare totala nerambursabila de 12,3 milioane de euro.Suprafata totala a fermelor mici care au primit sprijin este de circa 2.700 de hectare. Dintre cei 821 de fermieri beneficiari ai sM 6.3, 195 sunt femei si 6 sunt constituiti ca persoane juridice.Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de Afaceri si activitatea economica desfasurata de beneficiar. Cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achizitia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.De asemenea, facem precizarea ca tipurile de investitii elibile pe sM 6.1 pot fi realizate si in cadrul sM 6.3, cu respectarea conditiilor de accesare specifice sprijinului pentru dezvoltarea fermelor mici.