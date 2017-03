Credite bancare de pana la 3 miloane de euro cu garantii, pentru fermierii care vor sa-si cumpere terenuri. Care va fi dobanda

Credite pentru achizitia de terenuri agricole pana la atingerea unei suprafete de 250 ha in proprietate. Procentul de garantare este de maxim 80 % din valoare creditului, diferenta de 20 % din valoarea creditului si dobanda aferenta se acopera cu terenul achizitionat din credit.

Credite pentru asigurarea capitalului de lucru necesar fermierilor si procesatorilor de produse agricole. Procentul de garantare este de 80% din valoarea creditului. Diferenta de 20% din valoarea creditului si dobanda (aferenta perioadei de creditare) se asigura de catre imprumutati cu garantii proprii/terti garanti (culturi, stocuri, efective de animale, ferme, utilaje etc.).

Credite pentru realizarea de investitii in sectorul agricol. Procentul de garantare este de maxim 80% din valoarea creditului pentru beneficiarii din sistemul agricol si piscicultura.

Potrivit OUG 22/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare a fermierilor, fermierii si procesatorii vor putea lua credite bancare cu garantii de stat de pana la 80% din valoarea acestora.De asemenea, comisionul de garantare datorat de banci Fondului de garantare a creditelor va scadea de la 3,8% la 2%, dar pentru aceasta este nevoie de o hotarare de guvern, aflata in lucru la Ministerul Agriculturii. Baza de calcul a comisionului de garantare este suma garantata, respectiv soldul garantiei. Comisionul se calculeaza ca procent aplicat la baza de calcul si se plateste de catre banca in conditiile Contractului de garantare. Astfel, se va scadea sarcina pe fermierii care vor lua credite, asupra carora bancile vor transfera costul acestui comision.Fermierii vor putea lua astfel credite de pana la 3 miloane de euro, cu garantie de stat de 80%.Pentru operationalizarea acestor credite, Ministerul Agriculturii mai trebuie sa treaca prin Guvern o hotarare pentru aprobarea normelor de aplicare, hotararea pentru reducerea comisionului de garantare si sa elaboreze conventiile pe care bancile creditoare le vor incheia cu Fondul de garantare.Ministrul Agriculturii, Petre Daea, considera ca bancile vor fi interesate sa intre in acest program."Bancile au si ele interesul lor si e firesc sa-l aiba. Banca are garantia statului in spate pentru acel credit, de 80% si ii convine. Ii convine si pentru ca fermierii au conturile cu sume mari de bani din subventii, care intra in contul bancar si banca are si ea un comison de administrare a contului. Iar eu, daca sunt mai recalcitrant asa, mai iesit din vadul normalitatii, sa-i spun bancii, daca as fi fermier: Ma mut cu contul la alta banca, ca este mai permisiva cu mine, este mai buna", a spus Daea.El a mentionat ca a consultat 10 banci care obisnuiesc sa ofere credite in agricultura, din care 7 banci au raspuns imediat ca sunt interesate sa participe in program.