Cei 40.000 Euro pentru romanii care vor sa faca afaceri, o sansa post-Brexit. Cand spune statul ca vor incepe Diaspora Start-up si Romania Start-up Plus

Finantarea Romania Start-up Plus (RSUP) - in ce consta ea

Finantarea Diaspora Start-up - in ce consta ea

Citeste si:

"Referitor la apelurile de proiecte Romania Start-up Plus si Diaspora Start-up, începând cu luna ianuarie 2017 la nivelul Autorității de Management POCU a inceput procesul de evaluare a proiectelor. Evaluarea se face de către personalul Autoritatii de Management, in ordinea depunerii, in baza unei metodologii si a unei grile.", ne-a transmis Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. In februarie 2017, acelasi minister ne-a comunicat, intr-o adresa oficiala, ca atunci evaluarea proiectelor depuse era abia "in pregatire" si urma sa iceapa in martie, pentru a fi icheiata in aprilie.In fine, daca din luna mai se vor semna contractele de finantare cu organizatiile care au depus proiecte pentru a deveni administratori de granturi, conform estimarilor oficiale, ar insemna ca din mai-iunie 2017 aceste organizatii sa inceapa recrutarea si/sau selectarea de grupuri-tinta, adica persoanele fizice care vor sa inceapa o mica afacere, in Romania, cu fondurile europene de maximum 40.000 de euro, in program.Reamintim ca in cele doua linii de finantare din cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, depun propuneri de proiecte mari mai intai organizatii - cum sunt administratiile locale, organizatiile non-guvernamentale, institutii publice centrale - care vor sa devina administratori de granturi.Aceste organizatii au terminat inca de anul trecut depunerea proiectelor, care asteapta sa fie evaluate la Autoritatea de Management POCU de la minister, pentru ca abia apoi, proiectele selectate sa poata include persoanele care vor sa deschida mici afaceri cu bani de la UE.Reamintim ca pe 29 martie, premierul britanic Theresa May a utilizat oficial articolul 50 al Tratatului de Functionare a Uniunii Europene, pentru retragerea Regatului Unit din blocul comunitar. Intr-un proces de negociere care ar putea sa dureze aproximativ 2 ani, o parte dintre cetatenii celorlalte 27 de state UE, inclusiv romanii, care lucreaza in Marea Britanie ar putea sa-si piarda drepturile de care se bucura acum in regat.In acest context, cititori ai StartupCafe.ro stabiliti in Marea Britanie, ne-au adresat la redactie intrebari rivind stadiul actual al liniei de finantare Diaspora Start-up, care ar ptea constitui un punct de plecare pentru deshiderea unor afaceri in Romania.Romanii care se intorc din strainatate ar putea accesa si linia de finantare Romania Start-up Plus, care este disponibila pentru toti romanii, nu doar pentru cei din diaspora. In ambele situatii, insa, vor fi exclusi de la finantare cei care aplica avand domiciliul sau resedinta in Bucuresti si judetul Ilfov, acestea nefiind eligibile pentru acesti bani europeni.In apelul de proiecte POCU/82/3/7/ - "România Start-Up Plus" - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, au fost depuse in total 347 de propuneri de proiecte, din partea organizatiilor care vor sa devina administratori de grant.Fiecare proiect poate primi o alocare maxima de 5 milioane de euro, dintr-un buget total al schemei de finantare de 105 milioane euro.Aceste proiecte vor fi derulate de institutii de stat, universitati, organizatii non-guvernamentale si alte entitati din toata tara. Proiectele se vor putea derula in aproape toata tara, cu exceptia Bucurestiului si a judetului Ilfov.Abia in cadrul acestor proiecte mari vor fi selectate peroane fizice care vor fi instruite in antreprenoriat, iar unele dintre ele vor primi pana la 40.000 de euro, subventie sub forma de ajutor de minimis pentru derularea unor mici afaceri, in anumite conditii.Mecanismul prin care romanii cu initiativa antreprenoriala vor primi banii este urmatorul:In urma unei perioade de formare specifica, viitorii antreprenori, selectati printr-un proces competitiv si transparent in cadrul fiecarui proiect, semneaza un contract cu administratorul schemei de antreprenoriat si primeste o subventie in valoare de maximum 30.000 euro, reprezentand finantarea planului sau de afaceri.Daca in primul an de functionare a noii intreprinderi antreprenorul realizeaza venituri echivalente cu 30% din valoarea finantarii initiale, aceasta va mai putea primi o a doua transa de finantare, de pana la 10.000 euro.Banii europeni de pana la 40.000 de euro vor putea fi folositi pentru investitii in afacere. Pentru a primi suma intreaga aprobata, firmele romanilor "convertiti" la antreprenoriat trebuie sa indeplineasca tot felul de obiective.Printre altele, vor fi create minimum 2 locuri de munca in cadrul fiecarei firme infiintate prin intermediul acestui apel de de proiecte. Persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate vor avea, in mod obligatoriu, domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul, in mediul urban sau rural.O persoana care fac parte din grupul-tinta nu va putea participa la cursurile de educatie antreprenoriala si nu va putea primi subventie de ajutor de minimis pentru infiintarea unui IMM si pentru implementarea unui plan de afaceri mai mult de o data in cadrul acestui apel de proiecte, atat in calitate de asociat unic sau in cadrul unui IMM infiintat de mai multi asociati.Antreprenorii care vor beneficia de ajutorul european trebuie sa aiba resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, intr-una dintre cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia.Bucurestiul si judetul Ilfov sunt excluse de la aceasta finantare.De asememena, viitorii patroni trebuie sa aiba resedinta sau domiciliul in regiunea in care se implementeaza proiectul.In schimb, firmele nou-infiintate vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul.MFE estimeaza ca prin proiectele de antreprenoriat finantate din "Romania Start-Up Plus", vor fi create peste 2.000 de locuri de munca, vor fi infiintate peste 1.500 de intreprinderi si mai mult de 10.000 de persoane vor fi formate in domeniul educatiei antreprenoriale.In cadrul apelului POCU/89/3/7/ Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – "Diaspora Start Up", organizatii care vor sa devina administratori de grant au depus in total 58 de proiecte, care urmeaza sa fie evaluate.La fel ca la RSUP, si proiectele din cadrul Diaspora Start-up pot avea o valoare maxima de 5 milioane de euro, bugetul total alocat schemei de finantare fiind de 30 de milioane de euro, prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020.In cadrul acestor proiecte, autoritatile spera sa fie inclusi in programe de formare antreprenoriala cel putin 3.000 de romani care se intorc in tara. De asmenea, cel putin 300 de mici afaceri ar urma sa fie deschise, prin acordarea de granturi de maximum 40.000 de euro. Astfel, statul spera sa se creeze minimum 600 de locuri de munca noi.Printre organizatiile care vor derula proiectele de pana la 5 miloane de euro se vor numara si asociatii ale romanilor din strainatate.In cadrul proiectelor mari, de pana la 5 milioane de euro, vor putea fi inclusi pentru a fi pregatiti sa inceapa o afacere romani care au locuit in strainatate si care se intorc ori s-au intors deja in Romania. Aici pot intra si cetatenii din Republica Moldova, care si-au luat cetatenia romana si care locuiesc in Romania.Similar ca la Romania Start-up Plus, la capatul unui proces de formare, unii dintre acesti cetateni (grup tinta) vor putea obtine grantri de pana la 40.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri, in baza unui plan de afaceri.Firmele nou infiintate de catre romanii care se intorc in tara vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in mediul urban, intr-una din regiunile mai putin dezvoltate. Asta inseamna ca firma nu trebuie sa aiba sediul social si nici punctul de lucru in Bucuresti sau judetul Ilfov.Fiecare antreprenor care a luat cei pana la 40.000 Euro va trebui sa angajeze, la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 2 persoane. Persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate vor avea, in mod obligatoriu, domiciliul sau resedinta in mediul urban sau rural, oriunde in tara, cu exceptia judetului Ilfov si a municipiului Bucuresti.