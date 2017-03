​LISTA Ce afaceri mai fac romanii la sate cu fondurile UE de pana la 200.000 de euro: De la pensiuni turistice pana la salon de infrumusetare

INFIINTARE SALON DE ÎNTREȚINERE ȘI REMODELARE CORPORALĂ ÎN COMUNA SÂNMARTIN JUD. BIHOR - PFA SIDOR DOMIȚIAN VASILE, BIHOR, Comuna/Oras SANMARTIN, Sat SANMARTIN. Valoarea eligibila a proiectului este de 143.922 euro, din care 129.529 euro vor veni de la Uniunea Europeana si de la bugetul de stat.

INFIINTARE ATELIER DE REPARAT MASINI SI UTILAJE AGRICOLE - SC TOP FERMA SRL, SATU-MARE, Comuna/Oras CRAIDOROLT, Sat CRAIDOROLT. Finantare nerambursabila: 199.999 euro.

DEZVOLTAREA ACTIVITATII MEDICALE PRIN ACHIZITIE ECHIPAMENTE, DRIDIH DENT SRL, jud. IALOMITA, Comuna/Oras DRIDU, sat DRIDU. Valoarea finantarii nerambursabile:199.996 euro.

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE SUPORT PENTRU INTERPRETARE ARTISTICA LA S.C. MEDIAPARTY SHOW S.R.L, jud. TIMIS, Comuna/Oras DUMBRAVITA Sat DUMBRAVITA. Proiectul are o valoare eligibila de 85.859 de euro, din care 60.000 de euro vor fi fonduri nerambursabile.

HALA DE PRODUCTIE TESATURI, IMPREJMUIRI CU PORTI DE ACCES - firma KELEV TRANS SRL, jud. TULCEA, Comuna/Oras BAIA, sat BAIA - 199.962 euro fonduri nerambursabile.

INFIINTARE SERVICE INTRETINERE AUTO, S.C. ENIGMAR AGRO S.R.L., jud. CALARASI, Comuna/Oras ALEXANDRU ODOBESCU, Sat ALEXANDRU ODOBESCU. Valoarea finantarii nerambursabile: 194.146 euro.

DEZVOLTAREA SOCIETATII TIPOGRAFIA DE CARTE S.R.L. PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE, jud. DAMBOVITA, Comuna/Oras CORNATELU, sat CORNATELU. Valoarea proiectului este de 123.400 de euro, din care 86.380 de euro sunt fondri nerambursabile.

Daca ne uitam la submasura 6.4 a Programului National de Dezvoltare Rurala, destinata micilor afaceri non-agricole de la sate, dintre cele 776 de proiecte depuse in luna septembrie 2016 care au trecut pragul de calitate (45 de puncte), un numar de 127 au fost selectate pentru finantare, in etapa a doua.Dintre cele 127 de proiecte, care insumeaza o finantare publica totala de 21,4 milioane euro, in jur de 60 sunt proiecte de costructie sau modernizare a unor pensiuni sau agropensiuni. In general, acestea vor primi finantari de aproape 200.000 de euro, la limita de sus, potrivit tabelului de la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), emis in 20 martie 2017.Pe lista proiectelor selectate apare, de exemplu, si un salon de infrumusetare, care urmeaza sa fie deschis de un antreprenor-persoana fizia autoriata, intr-un sat din judetul Bihor.