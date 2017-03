Aproape 350 milioane RON, ajutor de motorina pentru fermieri

documente HG motorina (21 Mar 2017) PDF, 137KB

"Suma alocata pentru plata ajutorului de stat in anul 2017 este desi se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017" - se arata in proiectul de HG pentru completarea articolului 10 din Hotararea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura.Banii vor asigura resursele financiare pentru plata sumelor aferente cantitatilor de motorina determinate cu acciza redusa pentru perioada 1 octombrie 2016 - 31 decembrie 2016.Masura ar "permite diminuarea efectiva a costurilor de productie prin rambursarea sumelor reprezentand diferentele de accize in anul 2017 si stimuleaza desfasurarea in continuare a activitatilor din agricultura", sustine Guvernul.Statul crede ca in felul acesta "stimuleaza dezvoltarea afacerilor din sectorul agricol si asigura un grad de predictibilitate afacerilor din sectorul de productie si distributie a combustibililor".