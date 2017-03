Finantari de pana la 75.000 Euro si 100.000 Euro in doua acceleratoare pentru firme cu solutii pentru "orase inteligente"

Market Acceleration Grants ajuta solutiile bazate pe FIWARE si deja testate sa ajunga in orase noi si pe piete noi. Pentru granturi intre 25.000 Euro si 75.000 Euro - termen: pana la 24 aprilie 2017.

FI-Tech Development & Acceleration Grants pentru dezvoltarea si lansarea de noi solutii bazate pe FIWARE! Granturi de 40.000 Euro - 100.000 Euro - termen: pana pe 2 mai 2017.

Potrivit New Frontier Services, o companie de consultanta din Belgia, care se ocupa d aceste acceleratoare, inscrierile se fac pe internet:Finantarile sunt sustinute de Uniunea Europeana, prin programul Orizont 2020.Aplicatiile smart city (oras inteligent) sunt solutii de tehnologia informatiei si comunicatii (IT&C), internet of things (IoT) si alte astfel de tehnologii, care imbunatatesc managementul si serviciile din orase. Un exemplu ar fi aplicatiile de mobil pentru gasirea sau rezervarea parcarilor, ori cele pentru orientare sau pentru fluidizarea circulatiei.Firmele mici si mijlocii (IMM) pot solicita informatii, in limba engleza, la adresa de e-mail: info@frontiercities2.eu .