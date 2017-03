Peste 150 de startup-uri create de elevi si studenti se pregatesc pentru una dintre cele mai mari competitii de antreprenoriat dedicate tinerilor, JA Compania Anului 2017

Burse de participare la JA European Company of the Year 2017, Bruxelles, Belgia, iulie 2017 ¬ sectiunea elevi;

Burse de participare la JA Europe Enterprise Challenge 2017, Helsinki, Finlanda, iunie 2017 ¬ sectiunea studenti;

Investitia anului ¬ in valoare de 5.000 USD;

Premii speciale: cel mai bun plan de afaceri , cel mai bun produs/serviciu.

Pe durata de incubare, pentru pilotarea ideilor de afaceri, elevii si studentii vor beneficia de consultanta (tip blended learning: sesiuni de lucru, office hours, webinarii) de la specialisti din business.In prima etapa a incubatorului educational de afaceri JA BizzFactory, echipele vor trece de la realizarea unei cercetari de piata si crearea unei versiuni de test a produsului/serviciului oferit sau a prototipului, la interactiunea cu piata si clientii. Aceasta etapa se va finaliza cu realizarea unui plan detaliat de afaceri si a unui business pitch video.In a doua etapa a incubatorului vor intra doar echipele semifinaliste, care, sub indrumarea profesorului coordonator, a echipei JA si a consultantilor voluntari din business, isi vor consolida idea de afacere, partea de vanzare si/sau investitie si vor realiza un stand de prezentare a produsului/serviciului/prototipului pentru finala nationala a competitiei.Echipele cu cea mai buna evolutie in incubator vor participa la Finala Nationala JA Compania Anului 2017, care va avea loc pe 24 mai, in Bucuresti. Aici, tinerii isi vor expune produsele sau serviciile si isi vor prezenta planurile de afaceri, prin intermediul unui pitch, in fata juriului format din profesionisti din mediul business. Premiile competitiei sunt:(sectiunea studenti) pentru dezvoltarea unei prize inteligente care impiedica alimentarea cu energie electrica a diferitelor aparate atunci cand acestea sunt in stand-by, si premiul de excelenta in IT la JA European Company of the Year 2016 (sectiunea elevi), pentru dezvoltarea unor ochelari inteligenti care ajuta nevazatorii sau persoanele cu deficienta mare de vedere sa se integreze mai usor in mediul inconjurator.