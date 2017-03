Cei 50.000 RON de la stat pentru firme private: Programul de internationalizare va incepe in mai (ministru)

Citeste si:

", a spus Petrescu.El a facut aceasta afirmatie la conferinta "Falia dintre economia românească și România productivă: Politicile necesare să o închidem", organizata de cursdeguvernare.ro Guvernul a adoptat in luna ianuarie ordonanta de urgenta pentru instituirea Programului de internationalizare Potrivit Guvernului, programul va facilita promovarea produselor si serviciilor IMM-urilor pe pietele externe, stimuland comunicarea si parteneriatul in afaceri si pregatind intreprinzatorul in domeniul tehnicilor de promovare pe noi piete.In cadrul programului, fiecare beneficiar va putea obtine pe parcursul unui an maximum 50.000 lei, suma nerambursabila. Finantarea de la stat va acoperi maximum 90% din valoarea investitiei, restul de 10% fiind acoperit de antreprenori.Guvernul estimeaza ca va ajuta anual 500 de firme prin acest program. In anul 2017. Conform schitei de buget pentru Ministerul penru Mediul d Afaceri, pe anul 2017, Programul de Internationalizare ar urma sa aiba fonduri de 18 milioane de lei in acest an, dar aceste cifre se pot modifica odata cu adoptarea bugetului de stat.