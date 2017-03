Programul Start-up Nation: Ajutorul de la stat ar putea acoperi si TVA si salariile angajatilor firmei beneficiare

Firme infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017.

O firma poate participa o singura data (nu este clar daca pot participa doua firme avand acelasi actionar majoritar)



Echipamente, masini, utilaje, instalatii, aparatura de masura si control, software aferent,

Echipamente IT, aparatura birotoca, sisteme de protectie, instalatii de economisire energie,

Active necorporale, salarii, chirii, spatii de lucru, pagina web si promovare,

TVA nedeductiila pentru aplicantii neplatitori de TVA.

Cursuri de antreprenoriat, consultanta.

Domeniul de activitate:

Crearea de locuri de munca

Categoria de angajati

Daca aceasta varianta va fi aprobata de Guvern, va fi pentru prima data cand TVA nedeductibila si salariile angajatilor vor fi incluse intre cheltuielile eligibile in programele de ajutoare de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii (IMM).O alta noutate este introducerea sectorului IT, ca domeniu distict cu punctaj maxim in grila de evaluare a planurilor de afaceri, a mai aratat Anghel, pe pagina sa de Facebook.Inscrierea ar urma sa se deschida pe 2 mai, atat pe internet cat si offline. Decontarea ar urma sa se faca pe principiul cererii de plata (in termen de 30 de zile), a mai relatat Anghel.- IT - 45 puncte- Productie - 40 puncte- Industrii creative (plus sanatate, educatie) - 35 puncte- Servicii - 30 puncte- Comert si alte activitati - 25 puncte.Crearea unui loc suplimentar - 25 puncte-1 angajat defavorizat - 10 puncte-2 angajati defavorizati - 20 puncteAbsolventii din 2012 pana in prezent sunt considerati defavorizati.Saptamana viitoare ar urma ca Guvernul sa adopte normele de aplicare a programului Start-up Nation Romania, iar apoi Ministerul pentru Mediul de Afaceri ar urma sa emita procedura de implemenare, pentru ca din 2 mai sa se deschida aplicatia online pentru inscrierea firmelor candidate, dupa cum a declarat, recent, pentru StartupCafe.ro, secretarul de stat Ilan Laufer , responsabil cu acest program.

