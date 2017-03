Credite pentru fermieri pentru cumparare de terenuri cu dobanda mica (Ministerul Agriculturii)

Noile masuri, care ar urma sa fie aprobate in urmatoarea sedinta de guvern, ar urma sa benficieze de garantii de stat, cu comision scazut de la 3,8% la 2%, a mai spus Daea.Pentru fiecare fermier, plafonul unui imprumut va fi de 3 milioane euro."Este raspunsul juridic la un alt obiectiv prevazut in programul de guvernare conform caruia asiguram credite pentru fermieri pentru cumparare de terenuri, pentru capitalul de lucru, pentru investitii cu garantii de stat 80% pentru cumpararea de terenuri, restul de 20% se asigura garantiile prin terenul cumparat in urmatoarele conditii: dobanda de maxim 2% peste ROBOR, iar comisionul de garantare redus de la 3,8 la 2%", a afirmat Daea.Indicatorul pietei monetare interbancare ROBOR la 3 luni este in prezent de 0,84% pe an. Totusi, cei mai multi analisti estimeaza ca dobanzile vor creste in acest an, odata cu majorarea ratei inflatiei.