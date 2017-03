Programul Start-up Nation: Milioane de euro si pentru consultanti. A inceput tatonarea antreprenorilor pe internet

Cum tatoneaza consultantii, pe net, piata pentru Programul Start-up Nation

La Oradea, o companie de consultanta specializata in finantari nerambursabile (europene si nationale), Goodwill Consulting, a programat deja pentru joi, 16 martie, conferinta "Start-Up Nation: 200.000 lei nerambursabili". Evenimentul este promovat pe Facebook.

In judetul Alba, o fundatie a lansat o campanie pe internet, de pre-recrutare a antreprenorilor care vor sa obtina bani in Programul Start-up Nation Romania 2017. Fundatia PAEM, care deruleaza proiecte europene in judetul Alba, are o metoda interesanta de a "pescui" antreprenori pe internet: mai intai, distribuie pe Facebook chestionare tip Google, prin care cere date de contact si cateva informatii preliminare prin care vrea sa afle nivelul de interes al potentialului antreprenor pentru program.

Alti consultanti si-au creat rapid site-uri dedicate programului Start-up Nation si isi promoveaza pe Facebook si pe Google Adwords serviciile de consultanta pentru cei care vor sa ia bani in program. De exemplu, am intalnit "event-uri" create pe Facebook pentru data de 2 mai 2017, cu tema "Lansare aplicatie Start-up Nation", chiar daca oficialii din Guvern au dat ca orientativa aceasta data, neavand inca documentele finalizate. Nici website-ul asociat "event-ului" de pe Facebook nu este finalizat, avand multe campuri cu textul "lorem ipsum...", specific site-urilor in constructie.

Programul Start-up Nation Romania pare ca starneste o mica "febra a aurului" in randul romanilor care fac afaceri sau vor sa intre in business, desi statul inca nu a stabilit conditiile de participare si nici cheltuielile eligibile.In ultimele 7 zile, in cautarile pe Google, varful de interes pentru program s-a inregistrat marti cand termenul "Start up Nation" a urcat intre cele mai populare 20 de cuvinte pe principalul motor de cautare, in Romania, in ultimele 7 zile.Pe judete, acest program de finantare a fost mai popular in : Maramures, Cluj, Bihor, Bacau si Prahova.

Judetele in care termenul "Start up Nation" a fost cel mai popular in cautari, in ultimele 7 zile (Foto: Google Trends)Reamintim ca antreprenorii din Romania vor putea obtine fonduri nerambursabile de la stat de pana in 200.000 de lei fiecare (circa 44.000 euro), prin acest nou program, pentru care Guvernul a stabilit un buget total de 500 de milioane de lei, credite bugetare, in anul 2017, cu posibilitatea de a ridica limita maxia de cheltuieli la 1,7 miliarde de lei, prin credite de angajament, in functie de cerere si de posibilitatile bugetare ale statului.Guvernul spune ca isi propune sa finanteze 10.000 de mici afaceri noi prin acest program, in anul 2017.Asadar, bani ar fi pentru antreprenori, dar si pentru consultantii specializati in atragerea finantarilor nerambursabile se creeaza o piata destul de consistenta.In draftul de hotarare de guvern privind normele de aplicare a Programului Start-up Nation se arata ca antreprenorii beneficiari vor putea sa plateasca pentru consultanta pana la 8.000 de lei, cheltuiala eligibila din program." - aceasta ar fi o categorie de cheltuiala eligibila in viitorul program, conform proiectului de norme de aplicare Asadar, la 10.000 de firme care sa fie finantate, se poate vorbi de fonduri totale pentru consultati de pana la 80 de milioane de lei (17,7 milioane euro) din program.Guvernul ar vrea sa deschida pe 2 mai 2017 aplicatia online prin care antreprenorii vor putea sa se inscrie pentru cei pana la 44.000 de euro de la stat , asa cum a declarat, pentru StartupCafe.ro, Ilan Laufer, secretar de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Pana atunci, insa, Guvernul trebuie sa adopte hotararea privind normele de aplicare a programului, iar apoi ministerul de resort va trebui sa emita procedura de implementare. Prin urmare, antreprenorii si consultatii vor avea timp relativ redus pentru a-si putea pune la punct planurile de afaceri conform tuturor cerintelor din actele normative.In aceste conditii, nu-i de mirare ca unii dintre consultanti tatoneaza deja, pe internet, antreprenorii care vor sa intre in program.Pe urma, fundatia le trimite celor interesati e-mailuri cu un formular Google mai lung in care se cer detalii despre ideea de afaceri pentru care se doreste finantare, echipamentele pe care vrea sa le cumpere cu banii de la stat, disponibilitatile proprii banesti ale solicitantului.

Alte informatii despre Start-up Nation: