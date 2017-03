Fondurile UE de max. 1 milion Euro pentru IMM: S-a modificat ghidul solicitantului

Modelul standard orientativ al contractului de finantare

Termenul aferent depunerii unui extras de carte funciara cu inscrierea definitiva a dreptului de proprietate, in etapa precontractuala.

In cadrul Anexei 1.5.a - Macheta Analiza si previziunea financiara, la foaia de lucru -1B - Contul de profit si pierdere- linia 6 - Cifra de afaceri neta- si linia 18 - Venituri din exploatare - total- a fost corectata formula prin diminuarea reducerilor comerciale acordate; iar la foaia de lucru -1C - Analiza financiara extinsa- linia 20 - Capital propriu-, a fost corectata referinta la Bilantul contabil.

Totodata se include exceptia depunerii cererii de finantare prin imputernicit special in cazul in care reprezentantul legal al solicitantului este un cetatean strain nerezident.

Potrivit unui anunt al ministerului, remis StartupCafe.ro, revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificarile aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017, publicat in data de 23.02.2017), in ceea ce priveste:Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate, precizeaza sursa citata.Reamintim ca, incepand din 23 februarie 2017, microintreprinderile si firmele mici si mijlocii (IMM) pot, in anumite conditii, sa ceara fonduri neambursabile intre 200.000 euro si 1 milion euro, pentru investitii, in cadrul liniei de finantare 2.2 din cadrul POR.