​UTIL Cum te incadrezi in categoriile IMM, pentru a putea obtine fonduri europene. Descarca Manualul complet in limba romana

microintreprinderile sunt definite ca fiind intreprinderi care au sub 10 angajati si a caror cifra de afaceri anuala sau al caror bilant anual total nu depaseste 2 milioane EUR;

intreprinderile mici sunt definite ca fiind intreprinderi care au sub 50 de angajati si a caror cifra de afaceri anuala sau al caror bilant anual total nu depaseste 10 milioane EUR;

intreprinderile mijlocii sunt definite ca fiind intreprinderi care au sub 250 de angajati si a caror cifra de afaceri anuala sau al caror bilant anual total nu depaseste 50 de milioane EUR.

Etapa 1. Sunt o intreprindere? Primul pas pentru calificarea ca IMM este calificarea ca intreprindere.

Sunt o intreprindere? Primul pas pentru calificarea ca IMM este calificarea ca intreprindere. Etapa 2. Ce criterii trebuie verificate si care sunt pragurile? Al doilea pas este acela de a identifica criteriile de eligibilitate si pragurile aplicabile.

Ce criterii trebuie verificate si care sunt pragurile? Al doilea pas este acela de a identifica criteriile de eligibilitate si pragurile aplicabile. Etapa 3. Ce acopera aceste criterii? Al treilea pas este acela de a interpreta sensul diferitelor criterii si a le aplica in mod corect.

Ce acopera aceste criterii? Al treilea pas este acela de a interpreta sensul diferitelor criterii si a le aplica in mod corect. Etapa 4. Cum se calculeaza aceste date? Al patrulea pas consta in identificarea datelor care trebuie sa fie examinate si evaluate in functie de praguri, in ce cantitati sau proportii. In acest scop, o intreprindere trebuie, in primul rand, sa stabileasca daca este o intreprindere autonoma, o intreprindere partenera sau o intreprindere afiliata.

Manualul de 60 de pagini emis e Comisia Europeana, disponibil in limba romana, face referire in primul rand la principalii parametri de incadrare a IMM-urilor:Aceste reguli generale de evaluare nu sunt insa singurele, iar antreprenorii trebuie sa fie atenti inclusiv la legaturile si afilierile firmelor.", se arata in Manualul de la CE.Manualul utilizatorului pentru definitia IMM-urilor detaliaza 4 etape de incadrare a unei firme in categoriile de IMM:

Manualul Utilizatorului Pt Definitia Imm Comisia Europeana by Claudiu on Scribd

Aceasta incadrare a firmelor in categoriile de IMM, utilizata de Uniunea Europeana pentru fondurile nerambursabile, nu are legatura metodologia romaneasca prevazuta in Codul fiscal pentru plata impozitului pe venitul microintreprinderilor.