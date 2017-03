Cei pana la 44.000 Euro de la stat: Un ofcial din Guvern a avansat o data pentru deschiderea aplicatiei in Programul Start-Up Nation Romania

", a declarat, luni, pentru StartupCafe.ro, Ilan Laufer, secretar de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, responsabil cu programele de finantare a IMM-urilor.Antreprenorii ar urma astfel sa isi depuna online cererile de finantare prin aplicatia care se va deschide pe site-ul aippimm.ro. Aplicatia ar urma sa ramana deschisa timp de o luna, cu posbilitate de redeschidere ulterioara, in sesiuni similare, in masura in care vor ramane bani nesolicitati in buget.Totusi, pana atunci, autoritatile trebuie sa finalizeze doua acte normative importante. "Cel tarziu saptamana viitoare cred ca vom avea aprobata in Executiv hotararea de guvern privind programul Start-up Nation Romania, iar apoi vom emite si Procedura de implementare", a precizat Laufer, pentru StartupCafe.ro.Detaliile legate de Programul Start-up Nation Romania sunt inca incerte. De exemplu, ministerul ar putea sa elimine lista de domenii (coduri CAEN) neeligibile si de cheltuieli neeligibile si sa lase in program numai listele de domenii si de cheltuieli eligibile.", a explicat secretarul de stat din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat Ilan Laufer, pentru StartupCafe.ro.In schimb, Consiliul National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii (CNIPIMMR) s-a declarat anterior pentru pastrarea unei liste de domenii si cheltuieli neeligibile si eliminarea celor elgibile , pentru a nu ingradi idei de afaceri identite, care nu au putut fi luate in calcul de Guvern.Programul Start-up Nation Romania are un buget alocat de 500 de milioane de lei in anul 2017, credite bugetare, cu posibilitatea de majorare prin credite de angajament.Guvernul spune ca isi propune sa ajute circa 10.000 de start-upuri in acest program.Firmele beneficiare trebuie sa fie foarte noi, adica sa fi fost infiintate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonantei de urgenta 10/2017 privind instituirea programului, care s-a publicat in Monitorul Oficial pe 30 ianuarie 2017.