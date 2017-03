A treia runda de finantare pentru proiecte din domeniul jurnalismului digital, lansata de Google

Sunt disponibile 3 tipuri de finantari:

Proiecte prototip: Se adreseaza organizatiilor si indivizilor care intrunesc criteriile de eligibilitate si care solicita finantari de pana la 50.000 EUR. Acestea sunt proiecte in stadiul incipient, cu idei care necesita rafinare si confirmare. Proiectele prototip sunt prioritare in programul DNI si beneficiaza de finantare 100%

Proiecte de nivel mediu: Se adeseaza oricarei organizatii care indeplineste criteriile de eligibilitate si solicita pana in 300.000 EUR. Sunt acceptate solicitari de finantare in proportie de 70% din costul total al proiectului.

Proiecte mari: Se adeseaza oricarei organizatii care indeplineste criteriile de eligibilitate si solicita peste 300.000 EUR. Sunt acceptate solicitari de finantare in proportie de 70% din costul total al proiectului. Valoare finantarii este de maximum 1 milion euro.

Organizatiile interesate sa dezvolte proiecte jurnalistice sunt invitate sa aplice in cea de a treia runda de finantare a Digital News Initiative Innovation Fund, programul prin care Google s-a angajat sa finanteze industria media europeana cu 150 milioane de euro, timp de 3 ani.Proiectele pot fi depuse pana la 20 aprilie aici: https://goo.gl/vFcbEV In cele doua runde precendente, 252 de proiecte de jurnalism digital din 27 de tari au primit finantare in valoare de 51 de milioane de euro. Pana in prezent, din Romania au primit finantare cinci proiecte, in valoare totala de aproape 1 milion de euro. In cea de a treia runda a Digital News Initiative Innovation Fund, participantii sunt incurajati sa exploreze noi arii de monetizare, pentru a gasi noi surse de finantare a industriei media si jurnalismului.Inceput de Google in 2015, in parteneriat cu un grup de organizatii media din Europa, Digital News Initiative Innovation Fund s-a dezvoltat intr-un ecosistem cu peste 180 de parteneri, care colaboreaza pentru sprijinirea jurnalismului de calitate cu ajutorul tehnologiei si inovatiei. Fondul a fost conceput din start ca instrument care sa ofere organizatiilor spatiu si buget pentru a experimenta si inova in zona media. Pentru aceste finantari poate aplica orice entitate implicata in industria europeana a jurnalismului digital, indiferent de dimensiune sau experienta.Un scurt rezumat despre cum functioneaza Digital News Initiative Innovation Fund:Prin DNI, Google vrea sa atraga proiecte care sa reflecte un nou model de jurnalism digital, sa sprijine dezvoltarea de noi modele de business sau sa schimbe modul in care utilizatorii consuma stiri in mediul digital. Proiectele pot sa fie foarte experimentale, insa trebuie sa aiba obiective foarte precise si un continut digital semnificativ. Nu este obligatoriu sa utilizeze produse si servicii Google. Proiectele de succes trebuie sa fie inovative si sa aiba un impact pozitiv asupra jurnalismului digital original si viitorului acestui domeniu.Innovation Fund se adreseaza publicatiilor, jucatorilor exclusiv online, start-up-urilor, parteneriatelor sau indivizilor din Uniunea Europeana sau tarile EFTA (European Free Trade Association).Exceptie de la acest prag de 1 milion euro pot face marile proiecte colaborative (de exemplu: internationale, multi-sector, care implica numeroase organizatii) sau care aduc un beneficiu semnificativ noului ecosistem.Selectia initiala a proiectelor este realizata de o echipa dedicata, compusa dintr-un mix de oameni proeminenti din industria media si specialisti Google, care vor analiza fiecare proiect propus din punct de vedere al eligibilitatii, inovatiei si impactului. Ei vor face recomandari vis-a-vis de finantarea proiectelor prototip sau medii catre Consiliul Innovation Fund, care va supraveghea procesul de selectie. Consiliu este si cel care voteaza in cazul proiectelor mari. Componenta Consiliului: https://www.digitalnewsinitiative.com/fund/aboutus.html. Google va anunta beneficiarii celei de a treia runde de finantari la inceputul verii.