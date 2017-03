Fonduri europene 2017: Mici afaceri vor putea primi sediu in incubatoare finantate cu pana la 7 milioane de euro

Cine va putea accesa fondurile europene pentru incubatoarele de afaceri

autoritatea publica a administratiei publice locale,

institutia sau consortiul de instittii de invatamant superior acreditate,

institutele,

centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare,

camerele de comert,

persoana juridica de drept privat (firma)

una sau mai multe persoane juridice de drept privat;

una sau mai multe asociatii sau fundatii,

un patronat sau un sindicat,

o camera de comert.

Cum se vor acorda banii europeni si ce se va putea face cu ei

Ce vor putea face incubatoarele de afaceri cu banii

servicii de contabilitate, juridice, financiare.

servicii de marketing, mentorat, coaching.

servicii suport de afaceri si capital: consilierea manageriala si cooperarea companiilor rezidente, planificarea afacerii, accesul la formare profesionala, cumpararea colectiva de servicii si produse, studii de piata, vanzari, marketing, consultanta pentru export, piete, parteneri, asistenta IT, e-business, consultanta in obtinere de finantare.

Networking.

Stabilirea strategiei de parasire a incubatorului.

Alte servicii necesare.

Avantaje si obligatii ale micilor afaceri incubate

scutirea de la plata impozitului pe teren, corespunzator terenului aferent infrastructurii incubatorului de afaceri;

scutirea de la plata impozitului pe cladiri, corespunzator cladirilor care fac parte din infrastructura incubatorul de afaceri;

scutiri de la plata oricaror taxe datorate bugetelor locale;

alte facilitati care pot fi acordate, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale sau centrale.

Vorbim despre o noua linie de finantare, care nu este inca disponibila, aflandu-se momentan in dezbatere publica: apelul de proiecte 2.1B - "Incubatoare de afaceri", din cadrul axei prioritare 2 - Imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor, prioritatea de investitii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial.Ghidul solicitantului pentru acest apel se afla inca in dezbatere publica, pana pe 21 martie, dupa care ar urma sa fie aprobat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei si Fondurilor Europene, pentru ca apoi sa poata fi deschis apelul de proiecte.In aceasta linie de finantare se vor acorda bani europeni pentru infiintarea sau extinderea unor incubatoare de afaceri - acele spatii in care sunt gazduite si dezvoltate afaceri ale unor microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii care au pana in 3 ani vechime.Pe scurt, avantajul pentru antreprenorii care vor alege sa inceapa o afacere intr-un incubator de afaceri este costul scazut cu sediul si cu alte servicii si resurse specifice, care vor fi folosite in comun cu mici afaceri similare. Mai mult, daca proprietarii incubatoarelor de afaceri vor fi autoritati publice, antreprenorii vor avea si sansa sa le fie gazduita gratuit mica firma acolo, pe perioada de incubare.Banii vor putea finanta investitii in incubatoare de afaceri in toata tara, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov si a zonei Deltei Dunarii.Solicitantii de bani europeni pentru incubatoare de afaceri vor putea aplica in cadrul viitorului apel de proiecte in sistemul electronic MySMIS 2014. Potrivit propunerii actuale de ghid, solicitantii eligibili vor putea fi:1. Entitatile individuale care au calitatea de fonadator al incubatorului de afaceri:2. Parteneriatele dintre fondatorii incubatoarelor de afaceri.3. Asocierile in participatie, realizate in conditiile legii, intre un fondator autoritate publica si, dupa caz:In cazul parteneriatelor, cererea de finantare va fi semnata si depusa de catre liderul de proiect.Finantarea disponibila pentru incubatoarele de afaceri este compusa in doua tiuri de ajutor nerambursabil: ajutorul de stat regional si ajutorul de minimis.Investitii finantabile prin ajutor de stat regional vor fi:Crearea / extinderea incubatoarelor de afaceri, prin construirea, exinderea spatiilor aferente.Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale.Este eligibila inclusiv reabilitarea / reconversia unui imobil existent neutilizat, in scopul creari unui incubator de afaceri.La ajutorul de stat regional, se finanaeaza din program intre 35% si 70%, in functie de regiune si de tipul firmei (microintreprinderile vor beneficia de nivelul cel mai mare al intensitatii finantarii nerambursabile).Investitiile care vor putea fi finantate prin ajutor de minimis vor fi legate de dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri.La ajutorul de minimis, intensitatea finantarii este de maximum 90% din valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile din ajutor de minimis, in limita plafonului de 200.000 de euro.Un proiect va contine obligatoriu componenta de ajutor de stat regional. Componenta de minimis este optionala si nu va depasi 20% din valoarea eligibila totala a proiectului.Este obligatorie obtinerea titlului de incubator de afaceri potrivit legii 102/2016, in termen de 6 luni de la finalizarea implementarii proiectului. In caz contrar, Autoritatea de management a POR va dispune rezlierea unilaterala a contractului si retragerea finantarii nerambursabile acordate.Solicitantii eligibili vor putea primi fnantare pentru infiintarea, amenajarea sau extinderea unui incubator de afaceri in baza unui plan de afaceri care sa demonstreze orientarea catre nevoile IMM-urilor gazduite si durabilitatea investitiei, precum si mentinerea investitiei dupa incetarea finantarii prin POR.Asa cum arata acum propunerea de ghid al solicitantului, incubatoarele de afaceri vor putea investi banii in construirea, extinerea sau amenajarea cladrilor sale, in care va gazdui micile afaceri care vor fi incubate acolo. Banii vor fi folositi si pentru instalatii de utilitati, instalatii pentru economie de energie etc.De asemenea, vor putea fi achizitionate piese de mobilier, calculatoare, echipamente tehnologice, birotica, utilaje care vor putea fi folosite si de micile firme care vor fi gazduite si indrumate in cadrul incubatorului.In plus, din ajutrul de stat vor putea fi cuparate si active necorporale: brevete, licente, programe informatice, marci comerciale. Foarte important, din acesti bani incubatorul va putea face si site-uri si magazine online pe care sa le foloseasca si micile afaceri care vor fi incubate. Atentie, insa: micile afaceri incubate nu vor putea face comert ca activitate principala, dar isi vor putea vinde si prezenta pe "e-shop" propriile produse.Partea de ajutor de minimis a finantarii va putea acoperi diverse servicii pe care incubatorul le va oferi pentru start-upurilor:Gazduirea start-upurilor si celelalte servicii oferite de incubatoarele de afaceri vor avea la baza un contract de incubare intre incubatoare si micile firme care vor fi incubate acolo.Avantajul pentru IMM-urile si start-upurile incubate este in primul rand costul redus de functionare, pentru ca toate cheluielile legate de sediu, uilitati, curatenie, paza, bufet, contabilitate (etc.) vor fi impartite intre mai multe mici firme.Mai mult, unele incubatoare, cu sunt cele detinute de autoritati publice sau universitati, vor putea gazdui gratuit start-upuri, in baza unor program proprii de dezvoltare a antreprenoriatului.Un alt avantaj il constituie posibilitatea de a beneficia de indrumare si menorat in cadrul incubatorului. In plus, benefic este si efectul de sinergie si relationare a antreprenorilor si afacerilor in cadrul incubatorului sau, prin incubator, cu investitori si parteneri externi.La randul sau,. Aceasta obligatie rezulta din Legea 102/2016, a incubatoarelor si acceleratoarelor de afaceri.Pe laga banii europeni din acest apel, fondatorii de incubatoare vor putea beneficia si de facilitati fiscale acordate prin Legea 102/2016: Titlului de incubator de afaceri se acorda pe o perioada de 10 ani, putand fi prelungit pentru perioade similare.

NOTA: Institutia responsabila pentru viitoarele programe enumerate in acest articol de presa este Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Redactia StartupCafe.ro NU gestioneaza programe de finantare si NU acorda consultanta in domeniu.