Cei 44.000 Euro pentru antreprenori: Cand trebuie sa se lanseze aplicatia de inscriere in Programul Start-up Nation si ce se va intampla cu TVA

Alte precizari ale ministerului:

In privinta Conditiilor de eligibilitate a cheltuielilor s-a optat pentru detalierea cheltuielilor eligibile, pentru a facilita completarea planului de afaceri chiar de catre antreprenorii care doresc finantare pentru deschiderea unei noi afaceri.

In plus, se reduce riscul ca in situatia in care cheltuielile eligibile nu sunt prevazute expres, institutiile de control sa solicite recuperarea ajutorului acordat.

In context, reamintim tuturor celor interesati ca TVA nu este eligibila pe fonduri europene, asadar o discutie pe aceasta tema ar fi inutila.

La nivelul grupului de lucru din cadrul MMACA, demersul introducerii cererii de plata (plata pe baza facturilor/ plata in avans ) este in curs de aprobare, la initiativa noii echipe ministeriale. Paralel, vor fi demarate procedurile pentru suplimentarea numarului de posturi in cadrul Oficiilor Teritoriale pentru IMM si Cooperatie.

Prima grila afisata in dezbatere publica pe site-ul www.aippimm.ro a suportat si va mai suporta modificari pana ce va fi validata in Consiliul Consultativ pentru IMM-uri. Ca si pana acum, consideram oportuna orice propunere de modificare si completare a grilei, normelor de implementare sau altei componente a programului de la toti actorii implicati in sprijinirea sectorului IMM precum si a antreprenorilor, atat timp cat prin inserarea acestora nu se modifica obiectivul acestui program si nu sunt puse in pericol rezultatele sale.

", a informat joi ministerul, intr-un comunicat remis Start-up Cafe.Guvernul a adoptat si publicat in Monitorul Oficial ordonanta de urgenta de instituire a Programului Start-up Nation Romania, cu un buget total stabilit la 500 de milioane de lei in anul 2017, credite bugetare, cu posibilitate de majorare prin credite de angajament.Urmatorul pas este adoptarea unei hotarari de guvern (HG), prin care se vor detalia anumite conditii de eligibilitate. Proiectul de HG privind normele de implementare a programului se afla inca in dezbatere publica pana pe 3 martie.Dupa adoptarea hotararii de guvern, ministerul de resort trebuie sa vina si cu o procedura de implementare a Programului Start-up Nation Romania."Dupa aprobarea Hotararii Guvernului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial, va fi elaborata procedura operationala de derulare a programului, care va contine detaliat perioadele aferente fiecarei etape, respectiv inscriere, verificare, contractare, plata, monitorizare", a mai precizat ministerul.Aceasta instituti, condusa acum de ministrul Alexandru Petrescu (PSD), a raspuns astfel criticilor lansate de fostul ministru Florin Jianu (idependent) , care a initiat de fapt programul de sprijin pentru antreprenori, dar care si-a dat demisia de onoare din Guvernul Grindeanu disociindu-se de o serie de acte normative adoptate de executiv in domeniul justitiei.Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat il critica voalat acum pe Jianu ca nu ar fi luat in calcul dualitatea finantarii acestui program - din surse nationale si surse europene - in momentul in care l-a conceput."Mecanismul de finantare, cheltuielile eligibile, data demararii programului vor fi aceleasi pentru toti aplicatii, indiferent de sursa de finantare (fonduri europene sau bugetul de stat). Specialistii din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) impreuna cu cei din cadrul Ministerului Fondurilor Europene identifica solutii de uniformizare a conditiilor de aplicare si implementare a programului, indiferent de sursa de finantare. Situatia nu a fost luata in calcul la data aprobarii in Guvern a Legii bugetului de stat pentru anul 2017, in ianuarie anul acesta, de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat de la acea data" - spune ministerul condus acum de Alexandru Petrescu.