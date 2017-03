Credite bancare cu garantii europene, pentru producatori romani de jocuri video si alte afaceri creative

publicarea de carti,

jocuri video,

artele spectacolului,

creatie artistica.

cu Libra Internet Bank primul acord de garantare din Romania sustinut de noul Mecanism de garantare pentru sectoarele culturale si creative din cadrul programului Europa Creativa al Uniunii Europene.Sprijinul Uniunii Europene va permite ca Libra Internet Bank sa se concentreze asupra unui nou sector si sa dezvolte un nou produs de finantare pentru a sustine un portofoliu de 45 de milioane RON (aproximativ 10 milioane EUR) de imprumuturi catre companii in urmatorii doi ani.Banca si FEI se asteata ca prin acest acord peste 200 de intreprinderi mici si mijlocii (IMM) din sectoarele culturale si creative sa acceseze acest nou program.Afacerile vizate vor fi din domenii ca:Acesta este al treilea acord semnat in cadrul Facilitatii de Garantare pentru Sectoarele Culturale si Creative, dupa cele semnate in luna ianuarie in Spania si Franta.Sectoarele creative si culturale reprezinta mai mult de 7 milioane de locuri de munca din Uniunea Europeana si 4,2% din produsul intern brut al Uniunii Europene.Accesul la finantare poate fi dificil de obtinut pentru societatile care activeaza in aceste sectoare, mai ales din cauza naturii intangibile a activelor si a garantiilor pe care le detin, a marimii limitate a pietei, a nesigurantei privitoare la cerere si a lipsei de experienta a intermediarilor financiari in ceea ce priveste elementele specifice ale sectorului.FEI sustine ca Mecanism de garantare pentru sectoarele de culturale si creative include activitati de dezvoltare a capacitatilor pentru intermediarii financiari, astfel incat acestia sa beneficieze de expetiza necesara in ceea ce priveste caracteristicile cheie ale acestor sectoare (de exemplu: modelele de afaceri specifice si evaluarea riscului de credit).Acest tip de expertiza va fi oferit de furnizori de dezvoltare a capacitatii selectati de FEI (de exemplu, societati de consultanta specializate in modul de functionare al sectoarelor culturale si creative) dupa o cerere de oferta deschisa.Aceasta sustinere va fi gratuita pentru banci.Fondul european de investitii (FEI) face parte din grupul Bancii Europene de Investitie. Misiunea sa principala este sa sustina microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii din Europa, ajutandu-le sa obtina acces la finantare.Mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale si creative a fost stabilit in cadrul componentei trans-sectoriale a Programului Europa Creativa si este primul instrument de investitie UE cu un domeniu de aplicare atat de larg in sectoarele de culturale si creative. Urmareste aceleasi obiective ca Fondul european pentru investitii strategice (FEIS), care gestioneaza Planul de Investitii pentru Europa: cresterea imprumuturilor catre IMM-uri pentru a le permite sa isi consolideze activitatile.este un program pe 7 ani (2014-2020) proiectat pentru a sustine sectoarele culturale si creative. Are un buget de 1,46 miliarde de euro pentru intreaga sa durata. Este compus din Subprogramul MEDIA , care sustine dezvoltarea si distribuirea lucrarilor audiovizuale europene, Subprogramul Cultura, care sustine initiativele din sectorul cultural si promoveaza, de exemplu, colaborarea transfrontaliera sau platformele pentru artistii noi si componente trans-sectoriale. Obiectivul programului Europa Creativa este de a promova diversitatea culturala, de a incuraja circulatia culturii si a creativitatii europene si de a creste competitivitatea acestor sectoare.