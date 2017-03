"Bataie" pe fondurile europene pentru fermierii romani

Citeste si:

Valoarea toala a acestor proiecte, atat pentru sectorul vegetal, cat si pentru cel zootehnic este de peste 330 milioane de euro. Sesiunea de primire a proiectelor, aferenta sM 4.1 s-a incheiat inainte de termenul limita deoarece s-a atins, si chiar depasit, plafonul de 200% (300 milioane de euro) din alocarea stabilita (150 milioane de euro).Fermierii si cooperativele aricole au putut cere fonduri nerambursabile cu valori maxime de 100.000 Euro, 500.000 euro, 2 milioane euro, cu intensitate a finantarii nerambusabile de maximum 30% sau 50%, in functie de proiect si de tipul solicitantului. ( mai multe amanunte AICI) De asemenea, in perioada 16 decembrie 2016 - 28 februarie 2017, au fost depuse pentru finantare 52 de proiecte de investitii prin submasura (sM)Fondurile nerambursabile solicitate on-line prin sM 16.4 sunt in valoare de aproximativ 5 milioane de euro.AFIR a primit 14 solicitari de finantare in valoare de peste 1,3 milioane de euro.Alocarea bugetara pentru sesiunea desfasurata in intervalul 16 decembrie 2016 ¬ 28 februarie 2017 a fost de 4 milioane de euro pentru ambele submasuri de finantare (sM 16.4 si sM 16.4a).In schimb, sesiunea de primire a proiectelor in cadrulAlocarea bugetara stabilita pentru submasura 6.5 este de 112,3 milioane de euro.Prin sM 6.5 se incurajeaza comasarea terenurilor agricole pentru cresterea productivitatii sectorului agricol.Consolidarea exploatatiilor agricole va permite accesul la finantari europene pentru investitii mai multor solicitanti si, totodata, va asigura un venit mai mare micilor fermieri care isi transfera exploatatia.Sesiunea de primire a proiectelor de finantare pentru zona ITI Delta Dunarii se desfasoara in perioada 13 februarie - 12 noiembrie 2017, ora 16.00.Depunerea proiectelor se poate face on-line, in sistemul de pe site-ul AFIR ( afir.info ) , dupa crearea unui cont de user cu parola.