Cei 44.000 Euro de la stat pentru mici afaceri: Ministerul isi modifica propunerea de grila de evaluare

Printre altele, noua propunere a ministerului nu mai acorda nicun punct antreprenorilor care nu au urmat si nu urmeaza cursuri de antreprenoriat, in conditiile in care in propunerea initiala se prevedeau 5 puncte si pentru acestia.De asemenea, lupta va fi mai stransa intre domeniile de activitate - productie, industrii creative, servicii, comert -, vor fi favorizate firmele care creeaza cat mai multe joburi si care angajeaza absolventi noi si persoane defavorizate, iar firmele care vor cumpara in proportie mai mica de 50% din valoarea planuli de afaceri echipamente tehnologice nu vor mai lua niciun punct la acest criteriu (fata de 5 p, cate erau prevazute initial).Ministerul subliniaza ca si aceasta propunere se afla in procesul de consultare publica, urmand ca textul care va fi transmis spre adoptare Guvernului sa fie stabilit in urma unei sedinte a Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM si cu avizul Consiliului Interministerial privind Ajutorul de Stat (CIAS).Reamintim ca, marti, fostul ministru pentru Antreprenoriat, Florin Jianu, cel care a si initiat programul Start-up Nation Romania, a criticat proiectul de hotarare de guvern publicat de minister in dezbatere publica pe 22 februarie.Ministerul mai asteapta propuneri pana pe 3 martie, la e-mail: