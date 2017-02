Initiatorul Start-up Nation desfiinteaza conditiile Guvernului pentru antreprenorii care vor sa ia cei 44.000 Euro de la stat. Cele 9 probleme gasite in proiectul normelor de aplicare

1. Amestecarea fondurilor europene

2. Conditii de eligibilitate a cheltuielilor

3. Nu se dau bani in avans

4. Lipsesc bancile din program

5. TVA nu este cheltuiala eligibila

6. Nu se pot plati salariile din banii de la stat

7. Nu exista un calendar de implemenare a programului

8. Grila de punctaj propusa de minister nu favorizeza proiectele inovatoare

9. Cursurile de antreprenoriat

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a lansat in dezbatere publica, saptamana trecuta, un proiect de hotarare de guvern privind norele de aplicare a Programului Start-up Nation Romania, prin care statul ar urma sa ofere firmelor noi granturi de pana la 200.000 de lei.Consultarea publica tine pana pe 3 martie, iar proiectul normelor de aplicare este criticat chiar de catre Florin Jianu, fostul ministru al Antreprenoriatului, care a initiat programul si l-a introdus in programul de guvernare al actualului Executiv. Reamintim ca Jianu a demisionat in functie in contextul controverselor legate de emiterea de catre Guvern a unor acte normative privind justitia.Principalele obiectii ale initiatorului Start-up Nation Romania la intentiile guvernului de a derula acest program:"In proiectul de HG se face o oarecare confuzie intre fondurile nationale si fondurile europene si intreprinzatorii nu mai inteleg unde sunt eligibili si unde nu mai sunt eligibili. De exemplu, pe fondurile europene regiunea Bucuresti-Ilfov este exclusa, iar pe fondurile nationale nu este exclusa. Deci nu e normal sa le punem intr-un sigur loc, pentru ca nu se mai intelege la ce facem referire"."In hotararea de guvern nu trebuie sa facem referire si la fonduile europene. Pentru ca programul Romania Start-up Nation are o componenta insemnata de fonduri europene, fondurile europene vor fi detaliate printr-un ghid specific si aplicarea acestuia va fi conform regulilor Programului Operational Capital Uman (POCU)".Proiectul de HG propus de Guvern enumera punct-cu-punct cheltuielile care vor putea fi acoperite cu banii de la stat. CNIPMMR considera ca trebuie specificate doar cheltuielile care NU pot fi acoperite in program, nu si cele eligibile."In ordonanta de urgenta (de instituire a Programului Start-p Nation Romania, care preceda hotararea de gvern aflata i dezbatre - n.r.) am spus ca pentru prima oara stabilim costuri neeligibile. Or, hotararea de guvern este din nou construita pe tipuri de costuri eligibile.Atunci cand alegi costuri neeligibile, dai posibilitatea intreprinzatorului sa faci orice cheltuieli considera, mai putin cele excluse.Atunci cand stabilesti o lista de cheltuieli eligibile, te limitezi numai la acele costuri. Or, experienta fondurilor nationale si europene a aratat ca e mai bine sa pui doar costurile neeligibile si sa lasi la latiudinea intreprinzatorului sa realizeze planul de afaceri asa cum vrea" - sustine Jianu.Florin Jianu spune ca proiectul de hotarare de guvern privind normele de aplicare a programului prevede ca antreprenorii sa faca investitiile din banii lor, pentru ca abia apoi statul sa le deconteze cheltuielile eligibile. De aceea, Consiliul IMM cere ca statul sa le ofere antreprenorilor avansuri pentru a putea initia macar investitia."Trebuie sa introducem cererea de plata ca optiune pentru un intreprinzator. Este foarte dificil pentru un intreprinzator debutant sa-si faca in avans cheltuiala de aproximativ 50.000 euro urmand sa astete rambursare din partea statului. Si atunci trebuie sa introducem aceasta cerere de plata care da posibilitatea intreprinzatorului ca pe baza facturilor sa mearga la decont, sa i se plateasca banii si el sa plateasca furnizorilor. In HG nu este explicat acest lucru"."Eu am gandit programul cu o agentie de implemenare. Cu ajutorul bancilor, intreprinzatorii sa vina, pe baza facturilor si a rocedurilor, sa-si primeasca banii. Capacitatea oficiilor teritoriale este limitata. daca vorbim de 10.000 de startupuri, pentru ele va fi imposibil sa implementeze un astfel de program si trebuie sa fim realisti. De aceea trebuie atrasi de pe piata parteneri. Si pana acum s-a lucrat foarte bine.Vorbim de ceva vreme de o banca pentru IMM-uri. Pai hai sa implementam o astfel de banca. In programul de guvernare scrie ca in trimestrul III se operationleaza o astfel de banca. Programul Start-up Nation trebuie implemenat printr-o astfel de banca"."TVA ar trebui sa fie eligibil. In aceasta forma, TVA reprezina un cost pentru un start-up"."Cred ca trebuie realizata si sustinuta si plata salariilor din ajutorul nerambursabil. Daca obligi intreprinzatorul debutant sa creeze 2 locuri de munca pe care sa le tina 3 ani si nu-l ajuti cu nimic, s-ar putea sa avem mari probleme in ceea ce priveste succesul acestui program. 49% din ajutorul nerabursabil ar putea fi reprezentat de salariile intreprinzatorului si ale celor pe care el ii angajeaza. Iar nu mai putin de 50% sa fie reprezentat de active corporale si necorporale"."Nu este pus si explicat nici calendarul de implementare a acestui program. Intreprinzatorii trebuie sa stie perioada in care ei vor aplica, cat va fi deschsa aceasta aplicatie, cat anume vor avea timp pentru implementarea programului si cand anume si in ce transe isi vor primi banii. Propunerea noastra este sa nu depaseasca 12 luni intreaga perioada cuprinsa: aplicatie, evaluare, contractare, implementare si de plata a sumelor aferente intreprinzatorilor".Intr-o sapatamana, un antreprenor artrebui sa-si infiineze o firma, sa aplice la program si sa poata fi acceptat in program, mai solicita Jianu. Pentru aceasta, insa, ar trebui ca si Legea societatilor comerciale sa se modifice, pentru ca o firma sa poata fi infiintata intr-o singura zi, asa cum - spune Jianu - prevede un proiect lasat de el in minister."Pe grila trimisa de minister, noi avem urmatoarele obiectiuni: in primul rand daca prin OUG s-a stabilit numarul locurilor de munca si anume 2 locuri de munca, nu mai trebuie sa punctezi intr-o grila faptul ca daca creezi mai multe locuri de munca iei un punctaj mai mare sau ca daca iei oameni din randul absolventilor sau al somerilor iar iei puctaj. Aici vorbim despre un program de antreprenoriat, nu un program social. Nu vorbim sa punctezi in 3 randuri, ajungand la 40 de puncte numai cu locurile de munca si categoria din care recrutezi"."Propunerea noastra vizeaza elemente calitative. Introducem 4 elemente noi:calitatea planului de afaceri: daca proiectul are caracter inovativ, daca introduci o inovatie privind un produs, un proces sau altceva - pentru ca ne dorim sa fie superioara calitatea acestor afaceri.daca justifici cheltuielile bugetare. Daca bugetul pe care l-ai costruit are niste cereri de oferta, are un scurt istoric, de unde ai gasit echipamentul si cum ti-ai fundamentat cheltuielile.daca vizezi si implementezi un sistem de management, acel ISO, tocmai pentru a creste calitatea afacerilor.nivelul asumat sau previzionat al cifrei de afaceri. Statul este interesat, prin investitia pe care o face, in a aduce inapoi o calitate sporita a mediului de afaceri, dar si taxe sporite, locuri de munca de ocaliate superioara. Daca cifra de afaceri pe care antreprenorul o previzioneaza in anul ulterior primirii grantului depaseste 40% din finantarea nerambursabila, primeste un punctaj, daca este intre 30 si 40%, rimeste alt punctaj, daca este sub 20% nu primeste niciun punct"."Un alt lucru care ne-a mirat este faptul ca ajungem sa punctam ceva ce nu avem - in Romania e o premiera. Daca asociatul nu a fact niciun curs, primeste 5 puncte. E o premiera la nivel global: sa primesti puncte pentru ceva ce nu ai facut" - reclama Jianu.Aici CNIPMMR vrea ca antreprenorii care au facut cursuri de antreprenoriat sa fie punctati, dar sa fie punctati si cei care nu au facut astfel de cursuri, dar au studii superioare de management, de exemplu. Iar cei care nu au facut nici cursuri, nici studii superioare de profil sa nu primeasca niciun punct la acest capitol.

Grila-propunere CNIPMMR by Claudiu on Scribd

Grila-Guvern by Claudiu on Scribd