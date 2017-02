Startup ce finanteaza afacerile mici, lansat de Banca Transilvania. Povestea BT Mic si ce trebuie sa faca antreprenorii pentru a obtine banii

Creditele pot avea ca destinatie sustinerea si dezvoltarea activitatii de zi cu zi, achizitionarea de marfa, plata furnizorilor, investitii in puncte de lucru si/sau deschiderea unora noi, achizitia de masini/utilaje etc.

Prin BT Mic, abordarea clientilor este individuala, personalizata, avand ca obiectiv intelegerea fiecarei afaceri si agreerea unei structuri de finantare care sa asigure dezvoltarea acesteia intr-un mod sustenabil.

Clientii beneficiaza de flexibilitate in ceea ce priveste garantiile solicitate si de sume de pana la 120.000 de lei.

Perioada de acordare a creditelor este de pana la 7 ani. In functie de destinatia pentru care doresti sa iei un credit, perioada maxima este: 60 luni – credite cu destinatie combinata (capital de lucru si investitii) 84 luni – credite de investitii

Poti sa iei un imprumut pentru capital de lucru, investitii sau destinatie mixta. Cu alte cuvinte, pentru orice are nevoie o afacere: marfa, plati/cheltuieli diverse, plata furnizori, masini, echipamente, spatii, terenuri etc.

Imprumuturile sunt acordate rapid prin intermediul retelei BT Mic si a Bancii Transilvania.



Alte criterii de obtinere a finantarilor:Povestea BT Mic, compania Grupului Financiar BT care ajuta afacerile mici sa creasca, a inceput in decembrie 2015, cu o intalnire la Banca Transilvania. Tot atunci, echipa mai mult decat entuziasta a trasat traiectoria pentru start-up-ul BT cu cel mai frumos nume.De ce BT Mic? Pentru ca BT Mare (Banca Transilvania), ca banca a oamenilor intreprinzatori, are nevoie de BT Mic pentru ca rolul sau de sustinere a IMM-urilor sa fie unul complet.Anul 2016 a fost esential pentru construirea BT Mic . In aproximativ 10 luni a fost desenata oferta si stabilita echipa, iar lansarea propriu-zisa este in 20 februarie 2017. BT Mic vine cu finantari pentru antreprenorii care au o cifra de afaceri anuala de pana la 1 milion de lei, indiferent de domeniul de activitate si de forma de organizare: societate comerciala, persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, liber profesionist etc. Se poate lua un imprumut pentru orice are nevoie o afacere: marfa, plati/cheltuieli diverse, plata furnizori, masini, echipamente, spatii, terenuri etc. Creditele se dau rapid, prin intermediul retelei BT Mic si a Bancii Transilvania.O cofetarie, un birou de traduceri, un restaurant… idei mari care se pot transforma in business cu ajutorul BT Mic. Altfel spus, sunt idei care te pot transforma pentru ca fac trecerea spre un nou mod de viata, bazat pe antreprenoriat, care inseamna libertate, pasiune si responsabilitate.Modelul de business al BT Mic:BT Mic are un model simplu de business: ofera acces la finantare antreprenorilor care au afaceri mici sau care sunt la inceput de drum, dar nu au gasit o solutie in sistemul de banking clasic. In core-team sunt acum aproximativ 10 persoane, dar BT Mic inseamna o echipa mare, implicata in toate ariile de activitate si cu experienta in Grupul Banca Transilvania.Unul dintre reperele modelului sau de business este personalizarea abordarii clientilor si a solutiilor oferite de BT Mic, in functie de trasaturile fiecarui business. BT a imprimat si in start-up-ului BT Mic ideea de human (banking) in relatia cu clientii: echipa BT Mic viziteaza afacerea si, mai mult decat atat, ramane aproape de client inclusiv dupa acordarea finantarii.“Accesul la finantare a fost mereu o anxietate pentru intreprinzatori si este o provocare si pentru ei, si pentru banci. Dar pentru firmele mici este mai dificil, nu au multi ani de experienta, nu pot demonstra usor, cu cifre, o traiectorie, de regula nu au active care sa poata fi folosite drept garantii, devine o provocare personala pentru antreprenor. Ne-am dorit, un model care sa functioneze pentru IMM-urile mici, o companie distincta in Grupul BT care sa aiba totul pentru astfel de clienti – de la mentalitate, la produse. De acum o avem, si noi si clientii, este noul BT Mic!” ne spune Tibi Moisa, Director General Adjunct Banking pentru IMM in cadrul Bancii Transilvania.BT Mic are o abordare specifica micilor firme. Cu alte cuvinte, intelege foarte bine aceste afaceri, vorbeste pe limba lor, explica impactul unui credit in business, cu tot ce inseamna acest lucru si, foarte important, tine aproape de antreprenori. Cei care vin la BT Mic pentru financare nu trebuie sa aduca multe acte. Creditele se dau rapid, iar abordarea evaluarii afacerii este flexibila. BT Mic stie ca lucrurile mari si importante au – de cele mai multe ori – inceputuri mici. De aceea, sustine visele sa creasca.