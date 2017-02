Fonduri europene 2017. Cei 40.000 Euro pentru romanii care vor sa-si deschida mici afaceri: Statul nu a inceput nici evaluarea proiectelor mari in Romania Start-up Plus si Diaspora Start-up

Romania Start-up Plus (RSUP). Evaluarea proiectelor se afla "in pregatire", arata ministerul. Organizatiile interesate au depus proiectele in perioada 16 septembrie - 16 noiembrie 2016, Ministerul Dezvoltarii sustine ca in martie 2017 va incepe evaluarea lor, care ar urma sa se incheie in aprilie.

Diaspora Start-up. Si aici tot "in pregatire" este evaluarea proiectelor mari, insa ministerul estimeaza ca va incepe sa le evalueze in februarie 2017 (probabil la finele lunii) pentru ca in aprilie sa se finalizeze acest proces.



Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360) in comunitatile marginalizate. Proiectele s-au depus in perioada 16 mai - 15 septembrie 2016. Ministerul a inceput evaluarea lor in 16 noiembrie 2016 si estimeaza ca va incheia aceasta evaluare in 31 martie 2017. Potrivit ministerului, stadiul in care se afla acest apel este "verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii- transmitere solicitari de clarificari".

Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360) in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome - Regiune dezvoltata. Proiectele s-au depus in perioada 16 mai - 15 septembrie 2016. Ministerul a inceput evaluarea lor in 16 noiembrie 2016 si estimeaza ca va incheia aceasta evaluare in 31 martie 2017. Potrivit ministerului, stadiul in care se afla acest apel este "verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii- transmitere solicitari de clarificari".

Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360 grade) in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome - Regiuni mai putin dezvoltate. Ministerul a inceput evaluarea lor in 16 noiembrie 2016 si estimeaza ca va incheia aceasta evaluare in 31 martie 2017. Potrivit ministerului, stadiul in care se afla acest apel este "verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii- transmitere solicitari de clarificari".

In urma intrebarilor repetate ale cititorilor, transmise la redactie, la 1 februarie 2017 StartupCafe.ro a solicitat oficial Ministerului Dezvolarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene situatia la zi a principalelor linii de finantare cu componenta de antreprenoriat din cadrul POCU 2014-2020.Din raspunsul oferit de minister si de Autoritatea de Management POCU din subordinea sa, pe 22 februarie 2017, reiese ca romanii care vor sa inceapa mici afaceri cu bani de la Uniunea Europeana mai au de asteptat. De mentionat ca rasunsul ne-a fost trimis in ziua in care coalitia de guvernare a anunat ca o va schimba din functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene pe Mihaela Toader cu Rovana Plumb, dupa o luna si jumatate de mandat al actualului Guvern.Reamintim ca in aceste linii de finantare depun propuneri de proiecte mari mai intai organiatii - cum sunt administratiile locale, organizatiile non-guvernamentale, institutii publice centrale - care vor sa devina administratori de granturi.Aceste organiatii au terminat inca de anul trecut depunerea proiectelor, care asteapta sa fie evaluate la AM POCU de la minister, pentru ca abia apoi, proiectele selectate sa poata include persoanele care vor sa deschida mici afaceri cu bani de la UE.In schimb, ministerul arata ca pentru alte linii de finantare care au si o componenta de antreprenoriat redusa a inceput, cu personalul propriu, evaluarea proiectelor depuse de organizatiile eligibile. Pentru Romania Start-up Plus si Diaspora Start-up evaluarea se va face cu evaluatori pe care ministerul ii va contracta din mediul privat."Iprimul rand ca apelurile la care va referiti au fost lansate in anul 2016 (datele exacte pentru deschiderea si inchiderea apelurilor le regasiti in tabel) si sunt evaluate in prezent cu personal de la nivelul AM/OIR, pentru ca pana la momentul respectiv nu a fost lansata o procedura de achizitie pentru cooptarea de evaluatori externi. Procedura < > a fost lansata in 15 decembrie 2016 (nr. anunt in sistemul e-licitatie: 172064/15.12.2016) si se pot depune oferte pana la data de 28 februarie 2017" - a precizat MDRAPE, la soliciarea StartupCafe.ro .Asadar pana atunci, nicio sansa ca antreprenorii aspiranti sa inceapa programele de pregatire in domeniu si sa acceseze grantuurile de pana la 40.000 Euro pentru deschiderea unei mici afaceri.In cadrul schemei Programului Romania Start-up Plus, Antreprenorii care vor beneficia de ajutorul european trebuie sa aiba resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, intr-una dintre cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia. In schimb, firmele nou infiintate vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul.Aceste proiecte vor fi destinate romanilor plecati in strainatate, care s-au intors sau se intorc in tara si deschid o afacare in Romania. Viitorii antreprenori vor putea sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban. Pentru a fi inclusi in proiect ei vor trebui sa aiba resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia. Asadar, NU vor putea aplica cei din Bucuresti si judetul Ilfov.Informatiile transmise de minister se mai refera si la alte 3 apeluri de proiecte care urmaresc in principal imbunatatirea vietii persoanelor din comunitatile defavorizate. Proiectele vor putea include si mici componente de antreprenoriat prin care ersoane defavorizate vor putea sa obtina fonduri nerambursabile de pana la





