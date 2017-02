Fond de investitii de 765 milioane dolari, pentru firme mici din IT. Printre advisori se numara un antreprenor cu afaceri in Romania

Atomico a fost infiintata de unul dintre fondatorii Skype, Niklas Zennström, are sediul central la Londra, dar mai are sedii la: Stockholm, Beijing, Sao Paulo si Tokyo. Iar fondul de investitii in valoare de 765 de milioane de dolari, lansat saptamana trecuta, va oferi prime runde de finantare (serie A) startup-urilor europene din IT, care vor sa se extinda la nivel global.Recent, Atomico a mai adaugat in cadrul echipei de advisori a fondului de investitii cativa importanti antreprenori printre care se numara: Brent Hoberman, cofondator al Lastminute.com, Mikko Kodisoj, cofondator Supercell si omul de afaceriAlexis Bonte, om de afaceri de origine portugheza, a mai investit de-a lungul timpului mai multe milioane de euro in companii romanesti, precum: Trilulilu, Zonga, sau Tjobs.Un raport privint ecosistemul startup-urilor tech din Europa, pentru anul trecut, al Atomico, arata ca Marea Britanie este destinatia preferata a antreprenorilor cu startup-uri IT. In Europa sunt 4,7 milioane de programatori IT, ale caror firme au facut tranzactii de peste 100 de miliarde de dolari, iar 30 dintre acestea au fost listate la bursa, noteaza eu-startups.com