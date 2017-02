5 tipuri de investitori business angels de ocolit: De la papusar la camatar

1. Papusarul

2. Badaranul de cafea

3. Extractorul de termeni

4. Camatarul

5. Domnul "Plateste pentru pitch"

In Romania exista legea 120/2015, pentru stimularea investitorilor individuali, prin care cei care ofera finantari in calitate de business angel sau angel investor pot beneficia de anumite avantaje fiscale (etalii AICI). Si acesta poate fi un argument in plus pentru ca antreprenorii fondatori de business care cauta finantare la business angels ar trebui sa isi selecteze si ei investitorul, nu numai investitorul pe ei.In publicatia americana Entrepreneur.com, Mack Kolarich identifica 5 tipuri de angel investors care trebuie ocoliti:Papusarul vrea sa fie si el fondator de business si din cauza asta tinde sa se implice prea mult in conceptul si in echipa ta din startup. Ca antreprenor fondator, nu te lasa pacalit de dorinta exagerata a investitorului sa te ajute. Desi uneori este de folos, poate dauna echipei unui startup. Investitorii business angels bagareti ar fi mai bine sa faca un pas inapoi si sa se gandeasca ce-si doresc cu adevarat.Asta e un profil clasic in multe domenii: Vrea sa se intalneasca cu un antreprenor doar pentru a obtine o cafea. Ai o intrebare de afaceri serioasa pentru el? Ai nevoie de o confirmare clara pentru investitie? Nici vorba. Dar pentru o cafea este disponibil oricand.Un astfel de investitor este manat de lacomie. De cele mai multe ori, se leaga de fiecare termen din contract pentru a-si pune cele mai ridicole cerinte. Fiecare termen este facut pentru nevoia lui, fara sa incerce sa gaseasca un numitor comun si cu antreprenorul fondator.Camatarul sau "rechinul imprumutului" este si el manat de lacomie, fiind de asemenea reticent la risc. Cel mai adesea, acest tip de investitor ii cere antreprenorului fondator sa garanteze personal pentru investitie sau sa gajeze ceva.Mack Kolarich spune ca el, in SUA, a intalnit mult prea des angel investors care de fapt ii taxau pe antreprenorii fondatori ca sa ii primeasca la pitch. "Nu fi o astfel de persoana si nu lucra cu o astfel de persoana!"