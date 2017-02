Calendar Taxe 2017: Depunerea formularelor si platile

Calendarul, care poate fi descarcat gratuit, este un instrument util antreprenorilor, insa compania de consultanta care l-a realizat precizeaza ca obligatiile cuprinse in material sunt cele uzuale in relatia cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), pe langa acestea putand fi necesare si alte demersuri."Obligatiile declarative prezentate sunt cele uzuale in relatia cu ANAF. Pe langa acestea pot fi necesare si alte declaratii fiscale, in functie de specificul fiecarei industrii (e.g. fondul de mediu, accize, etc.). Atragem atentia si asupra termenelor generale de declarare si de plata pentru taxe si impozite locale (e.g. teren, cladiri, masini, taxa pe servicii de publicitatea, de afisaj, hoteliera, etc.) gestionate de consiliile locale, care trebuie investigate de la caz la caz in functie de specificul activitatii", mentioneaza Accace Romania