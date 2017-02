Competitie pentru startup-uri fondatate de femei. Premii de pana la 50.000 euro

compania trebuia sa aiba printre fondatori si o femeie

sa fie un startup din zona de tehnologie

sa nu fi obtinut in prealabil investitii mai mari de 2 milioane de euro

Este o competitie de pitch (prezentari) in care antreprenoarele vin pe scena isi prezinta startup-ul in fata unui juriu si poate obtine o investitie de 50.000 de euro, potrivit Techcrunch.com In cadrul competitiei din 3 mai vor fi alese 10 finaliste care se vor prezenta in fata unui juriu format din fondatoarea Doteveryone, Martha Lane Fox, fondatorul Wikimedia/Wikipedia, Jimmy Wales si fost editor al TechCrunch, Robin Wauters.Inscrierile se pot face aici