DOCUMENT Programul Femeia Manager 2017: Statul nu le va mai da romancelor bani pentru afaceri, dar le va trimite la cursuri de antreprenoriat

cheltuielile de transport si cheltuielile de cazare pe perioada desfasurarii conferintelor regionale si internationale,

workshop-uri pentru aplicantii selectati,

speakeri,

organizatori si reprezentantii ministerului, precum si pentru membrii retelei ambasadorilor antreprenoriatului feminin din Romania,

cheltuielile de transport si cheltuielile de cazare pentru participarea la evenimentele Comisiei Europene dedixcate antreprenoriatului feminine a membrilor retelei ambasadorilor antreprenoriatului feminin din Romania,

editare/multiplicare de brosuri,

materiale de promovare si prezentare, cheltuieli de inchiriere sali,

cheltuieli de protocol si alte cheltuieli necesare organizarii.

Incepand cu anul 2012, Guvernul a introdus printre programele sale de sprijinre a intreprindrilor mici si mijlocii (IMM) si Programul Femeia Manager, prin care se ofereau pana la 50.000 de lei firmelor detinute de femei, in vederea realizarii de investitii.Inca de la inceput, insa, aceste finantari rezervate femeilor aveau la dispozitie un buget destul de mic. Anul trecut, doar 10 astfel de finantari au fost disponibile.Incepand cu anul 2017, insa, nu se vor mai acorda granturi pentru antreprenoare, ci cursuri in domeniu, conform unui proiect de procedura de derulare a Programului Feeia manager 2017.Potrivit propunerii de procedura, bugetul alocat in anul 2017 Programului Femeia Manager va fi de 1 milion de lei. Initial, in prima schita a bugetului de stat pe anul 2017 publicata de Ministerul Finantelor, acest program figura cu un buget total de 10,5 milioane de lei, insa pana la urma in proiectul de buget trimis de Guvern la Parlament Programul Femeia Manager 2017 a ramas cu numai 1 milion de lei."Prin implementarea programului in anul 2017 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar minim de 400 participanti la conferinte regionale, minim 120 participanti la workshop-uri si minim 28 participanti la conferinte internationale. Schema este valabila pana la 31 decembrie 2017, platile in cadrul schemei de minimis vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2017", se arata in proiectul de procedura 2017.Cursurile, workshopurile, conferintele sau seminariile pe teme de antrprenoriat vor fi organizate in toate cele 8 regiuni de dezvoltare, in parteneriat cu privati.Tipuri de ajutor financiar oferit in Programul Femeia Manager 2017:Se asigura participarea gratuita la conferinte regionale si internationale, workshop-uri, pentru aplicantii selectati in urma inscrierii in program.Din bugetul alocat desfasurarii activitatilor specifice programului se pot suporta urmatoarele:

Descarca de AICI propunerea de procedura pentru Programul Femeia Manager 2017