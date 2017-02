Fond de investitii de 60 milioane euro pentru firmele europene ce dezvolta software B2B

“Primul fond de investitii pe care l-am lansat (in 2013) a demonstrat ca cei mai ambitiosi fondatori de companii se afla chiar aici, in Europa. Prin acest nou fond de investitii, Frontline isi doreste sa devina partenerul mai multor antreprenori care dezovlta software in Europa pentru Statele Unite”, spune Will Prendergast, partener Frontline. El se refera aici la startup-urile ce produc soft-uri B2B (adresate companiilor) – aplicatii sau softuri de infrastrucutura, care au potential de a intra si pe piata amaricana, scrie Techcrunch Primul fond lansat de Frontline in 2013 a fost in valoare de 50 de milioane de dolari, bani care au fost investiti in 27 de companii software din intreaga Europa.Printre firmele aflate in portofoliul companiei Frontline (cu sediile centrale la Londra si Dublin) se numara: Qstream – care a obtinut investitii de 22 millione de euro, CurrencyFair – investitii de 25 milioane de euro sau StreetTeam – investitii de 10 milioane de euro in octombrie, anul trecut.Printre partenerii care au contribuit la infiintarea acestui fond se afla: Fondul Iralandez de Ivestitii Strategice, Enterprise Ireland, Allied Irish Banks, Fondul European de Investitii.