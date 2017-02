Pana la 100.000 Euro ajutor de la stat pentru fabricute private, in Programul Microindustrializare 2017. Descarca propunerea de procedura

Cine va putea lua bani din Programul Mictroindustrializare 2017

Sa aiba cel puţin 2 exerciţii financiare încheiate la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;

Sa nu aiba datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru. Solicitanţii care au datorii eşalonate nu vor fi eligibili.

Obligatiile firmelor in Programul Microindustrializare 2017

să menţină investiţia pentru care primesc ajutorul în cadrul Programului,

să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului,

să păstreze locurile de muncă create prin program conform numărului şi tipului (abolvent/șomer) de locuri de muncă pentru care a primit punctaj în planul de investiţii si numarul locurilor de munca pe perioadă nedeterminată existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere.





Domeniile eligibile in Programul Microindustrializare 2017





Ce isi vor putea cumpara firmele cu banii din Programul Microindustrializare 2017

Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor (codului CAEN accesat) pentru care a solicitat finanţare.

Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G.

Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se vor putea achiziţiona mai multe echipamenteIT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă;

Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate4. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie funcţionale la locul implementării proiectului, la momentul decontului; La depunerea cererii de eliberare AFN, spaţiul trebuie să figureze ca punct de lucru şi cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locaţie4;

Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale.

Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare;

Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;

Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei.

Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.



Programul Miroindustrializare ar urma astfel sa acorde finantari in crestere fata de anul trecut, cand se ofereau pana in 55.000 euro.In editia 2017 a programului, fabricutele vor depune planuri de afaceri, in baza carora se va face o selectie in functie de punctaje. Intreprinderile mici si mijlocii selectate vor putea primiDe asemenea, va fi necesar ca antreprenorii sa cheltuie de la bun inceput banii lor, pentruu ca apoi statul sa le ramburseze cheluiele eligibile, dupa cum reiese din proiectul de procedura.. Statul estimează ca minimum 165 de firme vor putea primi bani in acest program. Schema ar urma sa fie valabilă până la 31 decembrie 2016, iar plățile în cadrul schemei de minimis ar urma sa se faca până la 31 decembrie 2017.Programul Microindustrializare 2017 NU este inca disponibil, necesitand aprobarea formei finale a procedurii si deschiderea aplicatiei informatice de inscriere a solicitantilor pe site-ul aippimm.ro In plus, firmele candidate (SRL-uri) vor trebui sa indeplineasca o serie de conditii, printre care:Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de banilor de la stat:Ar urma sa fie eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:Obiectul finanţării va trebui să se încadreze în una sau mai multe din urmatoarele categoriieligibile:

Descarca de AICI propunerea de procedura pentru Programul Microindustrializare 2017





NOTA: Institutia responsabila pentru programul descris in acest articol de presa este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Redactia StartupCafe.ro NU gestioneaza programe de finantare si NU acorda consultanta in domeniu.





