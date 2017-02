Pana la 55.000 Euro de la stat pentru mici afaceri in Programul Comert 2017. Descarca propunerea de procedura

Obligatiile antreprenorilor:

IMM-urile beneficiare vor fi obligate, pentru o perioada de minimum 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de ajutorului:

sa mentina investitia pentru care primesc ajutorul in cadrul Programului,

sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul programului,

sa pastreze numarul locurilor de munca pe perioada nedeterminata existente la data deschiderii aplicatiei de inscriere, numarul locurilor de munca create prin program conform numarului si tipului (abolvent/somer) de locuri de munca pentru care a primit punctaj in planul de investitii si numarul locurilor de munca pe perioada nedeterminata existente la data deschiderii aplicatiei de inscriere.

Ce firme vor putea lua banii de la stat

Viitorii beneficiari vor fi persoane juridice (societati /societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata.

O alta conditie de participare este ca firmele sa aiba cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii.

De asemenea, si codul CAEN pentru care solicita finantare va trebui sa fie autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii.

Ce isi vor putea cumpara firmele in Programul Comert 2017:

a)achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii) conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare; Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea proiectului cu componenta nerambursabila, cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet cafe, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.)

b) achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;

c) achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;

d) achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

e) achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard si automatelor muzicale;

f) achizitionarea de electro si motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/ 2004;

g) investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;

h) achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma), conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu exceptia vehiculelor de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost.

In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita sa primeasca ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o districtie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis.

j) certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor, in conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calitatii);SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al sigurantei alimentelor) ; OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale), simplu sau integrat;

k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alta pagina web si care trebuie sa fie functionala la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare;

l) achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie1 pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

m) achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;

n) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare, participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena necesare in activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata;

o) comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de investitii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;

p) consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (Maximum 2% din valoarea eligibila la decont a proiectului, mai putin consultanta)3. La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.

Astfel, in Programul Comert 2017 ajutorul nerambursabil de la stat ar urma sa creasca de la 200.000 de lei, cat era anul trecut, la 250.000 de lei. Intensitatea ajutorului va fi de maximum 90%, ceea ce inseamna ca beneficiarul va treuie sa suporte minimum 10% din investitie din banii lui si tot TVA-ul. De asemenea, antreprenorii vor trebui sa faca mai intai cheltuielile din banii lor, pentru ca apoi sa primeasca ajutor financiar de la stat in baza cheltuielilor eligibile in program, din cate pare sa reiasa din aceasta propunere de procedura." - se arata in proiect.Prin implementarea programului in anul 2017 statul estimeaza ca va acorda ajutor de minimis unui numar de minimSchema ar urma sa fie valabila pana la 31 decembrie 2017, iar platile in cadrul schemei de minimis ar urma sa fie efectuate pana la 31 decembrie 2018.Firmele doritoare vor putea aplica pentru banii din programul Comert 2017 pe site-ul Directiei, aippimm.ro. Ajutorul financiar nerambursabil se acorda pentru urmatoarele categorii de activitati/cheltuieli eligibile:

NOTA: Institutia responsabila pentru programul descris in acest articol de presa este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Redactia StartupCafe.ro NU gestioneaza programe de finantare si NU acorda consultanta in domeniu.







