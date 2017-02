Ajutoare de la stat de 10.000 Euro pentru producatorii de carne de porc

persoane juridice,

persoane fizice autorizate,

intreprinderi individuale,

intreprinderi familiale.

a) detin exploatatii inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor, astfel cum e prevazut in Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) au livrat si au clasificat porci grasi in abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform unui proiect de ordonanta de urgenta, in "Programul carne de porc din ferme romanesti - 200 capete = 10.000 euro" se vor acorda ajutoare de stat "destinate depasirii dificultatilor din sector, in sensul dezvoltarii activitatii de crestere a porcinelor si al mentinerii cel putin a nivelului actual de productie".Se va acorda ajutor de stat sub forma unor pachete de sprijin, valoarea pentru un pachet de sprijin fiind echivalentul a 10.000 euro pentru porcii grasi, intrati in exploatatia beneficiarului la o greutate de maxim 30 kg/cap, livrati si clasificati in abatoare autorizate.Art. 15. Programul desfasoara pe perioada 2017 - 2020. Suma alocata pentru plata ajutoarelor de stat in anul 2017 este echivalentul a 86 milioane euro, si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.Ajutorul de stat se vor acorda producatorilor de carne de porc organizati ca:Acestea vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulat:Pentru accesarea programului, producatorii de carne de porc vor trebui sa livreze si sa clasifice in abatoare autorizate, minimum 600 si maximum 100.000 capete de porci grasi/ an per exploatatie.Exploatatiile care detin mai mult de 100.000 de capete vor putea intra in program numai cu maxim 100.000 porci grasi livrati la abator si clasificati.Se va acorda ajutor de stat sub forma unor pachete de sprijin, valoarea pentru un pachet de sprijin fiind echivalentul a 10.000 euro pentru porcii grasi, intrati in exploatatia beneficiarului la o greutate de maxim 30 kg/cap, livrati si clasificati in abatoare autorizate.In acest program, un producator de carne de porc poate beneficia de ajutor de stat pentru minimum 1 si maximum 250 pachete de sprijin/an.