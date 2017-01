Cei 44.000 Euro pentru romanii care vor deschide o afacere: OUG Start-up Nation Romania s-a publicat in Monitorul Oficial

Cine va putea lua banii de la stat

sunt intreprinderi mici si mijlocii, denumite in continuare IMM, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare,

au capital social integral privat;

sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul schemei de ajutor de minimis si autorizat la momentul depunerii cererii de finantare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;

nu au datorii la bugetul general consolidat al statului si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;

nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitatile aferente.

nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.



firmele beneficiare va trebui sa angajeze, cu contract de munca pe durata nedeterminata si cu norma intreaga minim 2 salariati la momentul depunerii cererii de decont si sa-i mentina in activitate cel putin 3 ani incepand cu anul urmator platii ajutorului de minimis asociatii;

actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentei scheme decat cu o singura societate.



Ce isi vor putea cumpara firmele beneficiare cu banii de la stat

Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/ fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, exceptand vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost. In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport rutier de marfuri, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o distinctie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis;

Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii - francize, etichetare ecologica, licente-, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;

Echipamente IT tehnica de calcul - tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii. Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila, cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru;

Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert - cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate-. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie puse in functiune la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;

Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;

Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate -inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting-, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului financiar nerambusabil, in limita maxima a 10.000 lei;

Achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;

Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale pentru asociatul/ administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 4.500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului "Start-up Nation - Romania" pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv;

Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul Programului "Start-up Nation - Romania" si implementarea proiectului - nu mai mult de 8.000 lei fara TVA. Aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea Contractului de finantare. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului "Start-up Nation - Romania" pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70 (Activitati ale directiilor, birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management).

Prin Programul pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, program care incurajeaza dezvoltarea spiritului antreprenorial - Start-up Nation - Romania - statul va acorda ajutor de minimis in suma maxima de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui numar maxim estimat de 10.000 de intreprinderi mici si mijlocii, a anuntat Guvernul, intr-un comunicat remis StartupCafe.roStatul estimeaza crearea a minimum 20.000 de noi locuri de munca anual in cadrul celor 10.000 de intreprinderi nou infiintate care vor trebui sa angajeze minimum 2 salariati cu contract de munca pe durata nedeterminata si sa-i mentina in activitate cel putin 3 ani.Conform schitei de buget initiale, de la Ministerul Finantelor, bugetul pe anul 2017 al acestui program va fi de 500 de milioane de lei - credite bugetare, cu posibilitatea de a urca imitele de cheltuieli la 1,7 milioane de lei, prin credite de angajament. Insa bugetul de stat pe anul 2017 nu a fost inca adoptat.Programul nu este inca operationalizat. In termen de maxim 30 zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta , Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat va elabora si supune aprobarii Guvernului o hotarire a Guvernului privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimisGuvernul isi propune sa mentina acest program pana in anul 2020.Conform OUG, firmele beneficiare ale Programului "Start-up Nation - Romania", in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii, cu modificarile si completarile ulterioare sau Legii nr. 1 / 2005 privind organizarea si functionarea, cu modificarile si completarile ulterioare.In forma initiala a proiectului de OUG se prevedeau cumulativ si alte conditii pentru firme, insa aceste conditii au fost lasate pentru viitoarea hotarare de guvern privind normele de aplicare a ordonantei de urgenta.Conditiile suplimentare prevazute in proiectul initial de OUG erau:In Ordonanta de urgenta adoptata nu s-au mai pastrat nici aspectele legate de cheltuielile eligibile, care ar trebui astfel sa fie precizate mai departe in normele de aplicare.Conform proiectului initial de OUG, obiectul finantarii va trebui sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:

NOTA: Institutia responsabila pentru programul descris in acest articol de presa este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Redactia StartupCafe.ro NU gestioneaza programe de finantare si NU acorda consultanta in domeniu.