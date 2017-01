Finantare afaceri 2017: Pana la 50.000 RON de la stat pentru firme, in programul de internationalizare

Ce isi vor putea cumpara firmele pe banii de internationalizare:

Prin alocatie financiara nerambursabila, programul sustine urmatoarele tipuri de activitati:

Participari la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate, cu stand propriu;

Participari la misiuni economice organizate in strainatate;

Crearea identitatii vizuale a unei firme (marca, sigla, slogan);

Realizarea unui site pe Internet/aplicatie pentru mobil, pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate, in limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala;

Participari la cursuri de pregatire, in tara si/sau in strainatate, in domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piete;

Documentare de piata si alte tipuri de activitati de promovare si sustinere a internationalizarii.





Solicitantul va trebui sa indeplineasca o serie de conditii:

este inregistrat conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, si isi desfasoara activitatea in Romania;

se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii in conditiile Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;

nu inregistreaza debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la data depunerii cererii de inscriere. Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitatile aferente;

nu se afla in procedura de executare silita, inchidere operationala, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa colectiva insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii si nu indeplinesc criteriile prevazute de lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolventa colectiva la cererea creditorilor lor;

nu sunt considerati in dificultate in sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene;

produsele/serviciile corespund cu profilul actiunii la care se solicita participarea;

produsele sunt fabricate in Romania;

nu beneficiaza de finantare de la alti furnizori de minimis pentru acoperirea acelorasi categorii de cheltuieli eligibile;

nu folosesc ajutorul pentru achizitionarea de vehicule de transport rutier de marfuri.

Programul de promovare a firmelor romanesti pe pietele externe - numit si Programul de Internationalizare - se doreste un nou instrument de promovare individuala a intreprinderilor mici si mijlocii, gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.Potrivit Guvernului, programul va facilita promovarea produselor si serviciilor IMM-urilor pe pietele externe, stimuland comunicarea si parteneriatul in afaceri si pregatind intreprinzatorul in domeniul tehnicilor de promovare pe noi piete.In cadrul programului, fiecare beneficiar va putea obtine pe parcursul unui an maximum 50.000 lei, suma nerambursabila. Conform proiectului de OUG, finantarea de la stat va acoperi maximum 90% din valoarea investitiei, restul de 10% fiind acoperit de antreprenori.Guvernul estimeaza ca va ajuta anual 500 de firme prin acest program. In anul 2017. Conform schitei de buget pentru Ministerul penru Mediul d Afaceri, pe anul 2017, Programul de Internationalizare ar urma sa aiba fonduri de 18 milioane de lei in acest an, dar aceste cifre se pot modifica odata cu adoptarea bugetului de stat.In schimb, statul are in vedere si faptul ca va obtine venituri din TVA de pe urma finantarii IMM-urilor solicitante."Un procent de 4,67 din IMM-urile romanesti au activitati de export, Romania situandu-se la mai putin de jumatate din media europeana. Consider ca este momentul ca Romania sa faca fata competitiei globale si cred ca acest program ofera sprijin real in domeniu", a spus ministrul Florin Jianu.