DOCUMENT 1,2 miliarde RON, credite de angajament pentru programul Romania Start-up Nation (proiect)

Proiectul de buget pe anul 2017 prevede:"Art.43. - In bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat in anexa nr.3/60/27 Fisa programului se aproba, suplimentar fata de creditele bugetare aprobate, urmatoarele credite de angajament:a) 15.000 mii lei la programul bugetar cod 647 Stimularea exporturilor, la capitolul 80.01 Actiuni generale economice, comerciale si de munca, titlul 40 Subventii;b) 1.213.798 mii lei la Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii Start-up Nation- Romania la capitolul 80.01 Actiuni generale economice, comerciale si de munca, titlul 55 Alte transferuri".Spre deosebire de creditul bugetar (care prsupune autorizare de plati), iar creditul de angajament este o autorizare de angajamente care poate genera plati si in exercitiile viitoare.Prin noul program Romania Start-up National, antreprenorii din Romania vor putea primi un ajutor public de pana la 50.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri, a declarat noul ministru al Mediului de Afaceri, Comertului si Antreprenoriatului, Florin Jianu."Trebuie sa subliniez ca vom lansa Programul Romania Start-up national, care este cel mai ambitios, cel mai puternic program realizat de dupa revolutia din 1989. Un program care va finanta 10.000 de start-upuri anual, cu o suma de pana la 50.000 de euro. Aceasta masura este cuprinsa in Programul de guvernare. Este un program care va clasa Romania ca o tara extrem de atractiva pentru dezvoltarea de start-up-uri" - a declarat Jianu, intr-un interviu difuzat de Agerpres "De la 1 mai pornim deja acest program. Programul Romania Start-up national va functiona, cu siguranta, pe intreg mandatul acestui guvern, adica timp de 4 ani. Vrem, de altfel, sa-l cuprindem si in Codul economic al Romaniei si sunt sigur ca toate celelalte partide politice si actori ai vietii politice, economice si sociale vor sustine acest tip de program, pentru ca va crea noua patura de intreprinzatori", a mai spus ministrul pentru Antreprenoriat.In prezent, din fonduri europene sunt finantate alte doua programe destinate romanilor care vor sa-si deschida startupuri: Romania Start-up Plus si Diaspora Startup, prin Programul Operatonal Capital Uman.De asemenea, pana acum functiona cu bani de la bugetul de stat Programul Start, prin care se ofereau pana la 26.000 de euro ajutor de la stat si Programul SRL-Debutant, cu ajutor de pana la 10.000 de euro penru deschiderea de mici afaceri.De asemenea, la audierea sa de la Parlament, pentru votul de investire a guvernului, Florin Jianu a declarat ca executivul va pastra si programele nationale de finantare a IMM-urilor, care au functionat pana acum.Proiectul de buget trebuie aprobat de Guvern, adoptat de Parlament, promulgat de presedintele tarii si publicat in Monitorul Oficial pentru a intra in vigoare.