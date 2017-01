Fonduri europene 2017: Cei 200.000 Euro pentru microintreprineri - se prelugeste cu 3 luni termenul de cerere a banilor

Clarificare importanta pentru proiectele care se depun in anul 2017

- Incadrarea solicitantului in categoria microintreprinderilor - in conformitate cu Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea incadrarii in categoria IMM, datele utilizate pentru calculul numarului mediu anual de salariati, cifra de afaceri neta anuala si activele totale sunt cele raportate in situatiile financiare aferente exercitiului financiar precedent, aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor

- Incadrarea solicitantului in categoria intreprinderilor in dificultate - in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat

- Numarul mediu anual de salariati si profitul din exploatare inregistrate in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare.

Banii europeni pentru microintreprinderi - cati, cum, unde

Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii

Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Astfel, antreprenorii romani pot depune proiectele panain cadrul Apelului nr. POR 2016/2/2.1.A - Microintreprinderi.Termenul initial era 27 ianuarie 2017.Apelul face parte din Programul Operational Regional, Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.Vineri, ministerul a facut o clarificare importanta privind situatiile financiare, pentru proiectele care se depun in anul 2017, la acest apel.In conformitate cu Ghidul specific, se vor anexa situatiile financiare anuale ale solicitantului, aferente exercitiului fiscal anterior depunerii cererii de finantare, aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.Astfel, in cazul cererilor de finantare depuse in 2017, situatiile financiare anexate sunt cele aferente anului 2016, aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor. In lipsa formularelor standard ale bilantului, aferente exercitiului financiar 2016, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, situatiile financiare pot fi intocmite cu ajutorul celui mai recent program de asistenta pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale MFP (respectiv aferent anului 2015).In etapa precontractuala, va fi verificata corespondenta informatiilor prezentate cu cele din situatiile financiare depuse la unitatile teritoriale ale MFP, in conformitate cu legislatia in vigoare.Furnizarea datelor aferente celui mai recent exercitiu financiar incheiat inainte de depunerea cererii de finantare este necesara in contextul verificarii respectarii unor conditii de eligibilitate, cum ar fi cele referitoare la:Totodata, Macheta Analiza si previziunea financiara va contine informatiile din bilantul aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate, respectiv: 2016, 2015 si 2014, in cazul unei cereri de finantare depuse in anul 2017.Apelul de proiece s-a deschis in data de 27 iulie 2016, fiind pusi la bataie 234 milioane euro, din care 199 de milioane de euro de la Comisia Europeana si 35 de milioane de euro din bugetul de stat.Sprijinul nerambursabil pentru fiecare proiect este prevazut intre 25.000 de Euro si 200.000 de euro. Intensitatea acestui ajutor de minimis este de maximum 90%, ceea ce inseamna ca firma solicitanta trebuie sa contribuie cu cel putin 10% din valoarea proiectului.De la bun inceput, trebuie mentionat ca firmele din Bucuresti si judetul Ilfov NU vor putea beneficia de acest sprijin nerambursabil.Locul de implementare a proiectului este situat în, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.Firmele care vor putea accesa banii europeni trebuie sa aiba vechime de cel putin 1 an si sa desfasoare activitati in anumite domenii.Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest program includ:Taxa pe valoare adaugata este eligibila (se deconteaza din fonduri publice) atata vreme cat nu este deductibila - a declarat directorul programelor europene din MDRAP, Gabiel Friptu." - a mai spus oficialul.